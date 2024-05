Así celebró Canelo Álvarez su aniversario de bodas con Fernanda Gómez

A poco más de una semana de su victoria contra Jaime Munguía, Saul ‘Canelo’ Álvarez ahora está celebrando su tercer aniversario de bodas, junto a Fernanda Gómez quien usó sus redes sociales para felicitar a su esposo por el tiempo que han compartido juntos y agradecer por los buenos y malos momentos que han superado.

En la publicación se pudo leer: “Feliz aniversario, por muchos y muchas vidas más. Te ama tu cucha”, y como era evidente, las reacciones fueron inmediatas, deseando lo mejor a la pareja en su día.

Fernanda destacó los momentos más hermosos que han vivido juntos compartiendo varias fotos en las que se les ve en diferentes ocasiones especiales. En todas las imágenes se puede apreciar el amor puro que comparten, del cual es testigo su hija, María Fernanda, quien es muy cercana a ambos.

Celebración en medio de rumores de infidelidad

Recientemente, surgieron rumores de que el famoso boxeador mexicano podría haber intentado ser infiel a su esposa con la actriz de Televisa Verónica Montes.

Hace un par de semanas, la actriz de telenovelas Verónica Montes reveló en una entrevista con Chisme No Like que el reconocido boxeador le envió un mensaje directo a su cuenta de Instagram. Para ella, esto fue una señal de alerta, ya que considera inusual que alguien tan destacado y ocupado, además de conocido por su interés en las mujeres, envíe un simple “hola”.

Debido a esto, Verónica decidió no responderle, consciente de que él está casado y no le gustaría fomentar malas intenciones. “He recibido muchos mensajes de artistas y de personas que no son del medio. Siempre respondo a mis fans, pero no busco a nadie por redes sociales. No me involucro en matrimonios. No me gustaría que me hicieran lo mismo a mí”, explicó.

A pesar de esa información, Gómez, ha dejado claro el estado de su relación actualmente junto a Canelo.