“Sin el papá no son nada”: Tunden a Evaluna y Camilo por video en el que “se cuelgan” del apellido Montaner

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry se han convertido en una de las parejas más comentadas en el mundo de la música latina, capturando la atención de millones de seguidores con su historia de amor y su talento artístico. Eso sí, aunque suelen evitar escándalos y proyectar una imagen positiva a través de sus redes sociales y presentaciones, suelen ser muy criticados por la forma en la que han construido su relación, su paternidad y hasta sus propias carreras.

Una de las críticas más fuertes que se les ha hecho recientemente surgió por un TikTok en el que “enaltecen” el apellido Montaner junto a los demás miembros de la familia, incluyendo a Mau y Ricky.

“Somos los Montaner, por supuesto soy la hija favorita”, comienza Evaluna el video. “Somos los Montaner y por supuesto Mau llora de todo”, dice Ricky. “Somos los Montaner, por supuesto nuestra vida podría ser un reality show”, señala Stefanía Roitman. “Somos los Montaner y por supuesto que en las redes sociales dicen cosas de nosotros que ni siquiera nosotros sabíamos”, asevera Camilo. “Somos los Montaner y obvio que todos tenemos el mismo tatuaje”, dice Sara Escobar. “Somos los Montaner y por supuesto somos amantes del café”, afirma Mau. “Somos los Montaner y por supuesto que los pantalones los tenemos las mujeres”, señala la matriarca, Marlene Rodríguez.

El clip termina con Ricardo Montaner diciendo “somos los Montaner y por supuesto que en la segunda temporada...” para luego ser interrumpido por su esposa.

La finalidad del video es anunciar que la segunda temporada del reality show de ‘Los Montaner’ llegará próximamente a la plataforma Disney+ sin embargo, lejos de comentar sobre ello, internautas acusaron a todos, especialmente a Camilo y Evaluna de colgarse del apellido.

“Muy lista Evaluna por no tomar el apellido de Camilo sino quedarse con el Montaner. Le conviene más”. “Somos lo Montaner y por supuesto que nos aprovechamos del Montaner porque el papá es el único que tiene talento”. “Somos Camila y Evaluna y decimos que somos Montaner para tener fama”. “Camilo ni se apellida Montaner pero sabe que le conviene”. “Somos los montaner gracias a papá montaner sino no somos nada”. “Camilo y Evaluna sin el apellido Montaner no son nada”, expresaron en redes sociales.

La trayectoria de Camilo y Evaluna

Evaluna puede ser hija del famoso cantante venezolano Ricardo Montaner pero ella ha labrado su propio camino. El ser parte de los Montaner la llevó a crecer en un ambiente lleno de música y arte, destacándose como cantante, actriz y directora. Debutó como actriz en la serie de Nickelodeon “Grachi” y más tarde protagonizó la telenovela “Club 57″, que la catapultó a la fama internacional, sobretodo entre el público infantil y adolescente.

Como cantante, Evaluna ha lanzado sencillos que han sido bien recibidos por el público, y ha dirigido varios videoclips, demostrando su talento detrás de cámaras.

Por otro lado, Camilo Echeverry, conocido artísticamente como Camilo, mostró un gran talento para la música desde muy joven, participando en el programa de televisión “Factor X” en Colombia, donde ganó reconocimiento. Su estilo musical se caracteriza por una fusión de pop, reguetón y música latina, con letras románticas y sinceras que conectan profundamente con su audiencia.

Camilo y Evaluna

Camilo ha lanzado varios éxitos, incluyendo canciones como “Tutu”, “Favorito” y “Vida de Rico”, que han alcanzado los primeros lugares en las listas de popularidad, consolidándolo como uno de los artistas más importantes de la música latina contemporánea.

Camilo y Evaluna han sido señalados en repetidas ocasiones como “codependientes” pues siempre están juntos, incluso cuando se trata de estar sobre el escenario. Sin embargo, la realidad está lejos de ser una situación tóxica pues ellos nunca se han metido en problemas ni han buscado pleito, al contrario, siempre se mantienen con una gran sonrisa demostrando que su amor no daña a nadie.

Los Montaner es una serie de televisión documental biográfica de música que ofrece una mirada única y profunda a la vida de una de las familias más influyentes y queridas en el mundo de la música latina. Producida por la propia familia Montaner y Lex Borrero para Disney+, esta serie promete capturar no solo los momentos brillantes en el escenario, sino también los aspectos más cotidianos y personales de sus integrantes.