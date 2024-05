Flor Rubio revela infidelidad de Christian Nodal con Belinda ¡Le cachó unos mensajes!

Christian Nodal y Cazzu siguen dando de qué hablar. Luego de que ambos cantantes dieran a conocer a través de sus redes sociales que su relación llegó al final a 8 meses de haberse convertido en padres de su hija Inti, la pareja anunció su separación.

Llama la atención que para dicho anuncio, Nodal se refirió a Cazzu como Julieta (su nombre de Pila) dejando de manifiesto que se terminó el cariño. Por su parte Cazzu fue más retórica al momento de anunciar la separación.

Seguía en contacto con Belinda

A tan solo un día de la noticia sale a la luz el que pudo haber ido el detonante del repentino final. De acuerdo con la periodista Flor Rubio hay una teoría de que Cazzu cachó al papá de su hija mensajeándose con Belinda.

De acuerdo con Rubio en el programa Venga la alegría la comunicación entre “Nodeli” habría resurgido luego del tema Cactus que ella le dedicó a él a finales de enero de este año.

En su canal de Youtube la periodista dijo que esta pudo ser la razón por la que la cantnte argentina puso un mensaje el pasado 15 de mayo que decía “Lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”.

Y aunque Flor ha dicho que por el momento de trata de trascendidos, la versión ha tomado fuerza y comienza a ser retomada por otros comunicadores como Gustavo Adolfo infante.

Se le vio con Ángela Aguilar

Por otro lado también se filtró en las redes sociales, una fotografía de Nodal Y Ángela Aguilar juntos. Y aunque se dice que pudieran haberse juntado para otra colaboración musical, las redes sociales han reaccionado de manera negativa contra la hija de Pepe Aguilar, asegurando que fue la causante del rompimiento de Nodal y Cazzu.

Hasta el momento ninguno de los involucrados ha confirmado o desmentido la información.