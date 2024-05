El día que Guillermo del Toro insultó a Alfonso Cuarón

La amistad entre Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, conocidos como los “Tres Amigos” en Hollywood, ha sido fundamental para su éxito. Estos tres directores comparten una increíble confianza y se aconsejan mutuamente en sus proyectos. A veces, incluso los amigos más cercanos pueden tener momentos tensos, pero en este caso, la relación entre ellos parece haber superado el insulto inicial.

Es importante que recuerdes que Alfonso Cuarón, es un cineasta mexicano que trabaja como director, guionista, productor, editor y fotógrafo. Su trabajo en Gravity y Roma le valió el premio Óscar al mejor director.

¿Guillermo del Toro llamó imbécil a Alfonso Cuarón?

Sí, Guillermo del Toro llamó a Alfonso Cuarón “imbécil y arrogante” en un momento que marcó un antes y un después en la carrera de ambos directores mexicanos. La historia se remonta a hace 20 años, cuando Cuarón fue seleccionado para dirigir la película Harry Potter y el Prisionero de Azkaban. Aunque inicialmente dudó debido a su falta de familiaridad con el mundo mágico del personaje, buscó el consejo de Del Toro.

Como era de costumbre, Alfonso consultó a su compañero Guillermo, quien en ese momento había dirigido la segunda película de Blade. Sabes, me ofrecieron esta película de Harry Potter, pero es muy raro que me lo ofrezcan. No creo que sea para mí”, recordó el mexicano.

En respuesta, Del Toro le dijo: “Eres un imbécil y arrogante” en un léxico muy florido en español. A pesar de este intercambio, Cuarón finalmente dirigió la película, que se convirtió en una de las más aclamadas y exitosas de la saga de Harry Potter. El productor David Heyman incluso felicitó su “magia cinematográfica” en el proyecto.

Después de eso, Cuarón dirigió la película, que fue una de las más elogiadas y éxitos del personaje, lo que tuvo un impacto significativo no solo en las posteriores películas de Harry Potter, sino también en la vida del director.