Ryeowook se casa y todos los integrantes de SUPER JUNIOR asisten a la boda

Fue el pasado viernes 29 de marzo, cuando el idol de k-pop de 38 años de edad, Kim Ryeo-wook mejor conocido como Ryeowook, actual integrante del grupo surcoreano SUPER JUNIOR, sorprendió al mundo entero al anunciar que se casará con la también cantante Ari, exintegrante de la agrupación femenina TAHITI.

Ryeowook de SUPER JUNIOR se casa con Ari, exintegrante de TAHITI

Fue por medio de una carta escrita a mano publicada a través de su cuenta de Instagram, donde Ryeowook de SUPER JUNIOR dio a conocer la noticia. Cabe mencionar que fue en 2020 cuando el cantante surcoreano reveló que se encontraba en una relación con Ari, exintegrante del grupo de k-pop femenino TAHITI.

“A nuestro ELF cuya existencia es como la luz de una estrella azul. Hola. Este es Ryeowook de Super Junior. Tengo una noticia que quería compartir directamente con nuestro ELF, mis amigos más preciados, quienes siempre me envían amor y apoyo de todo corazón. Esta es una carta escrita con la esperanza de que mi sinceridad llegue a todos ustedes”.

Ryeowook de SUPER JUNIOR anuncia que se va a casar con Ari, exintegrante de TAHITI. / Foto: SM Entertainment

“Conocí a ELF por primera vez a principios del invierno, a la edad de 19 años, el 6 de noviembre de 2005. Y ahora soy Kim Ryeowook, de 38 años, en mi vigésimo año desde mi debut. Ya sea entonces o ahora, nuestros ELF siempre han estado firmemente a nuestro lado. Creo que nos hemos vuelto más fuertes al haber vivido juntos momentos felices y tristes. Por lo tanto, estoy ansioso por transmitir esta noticia primero, pero también soy cauteloso al hacerlo. Como sabes, hay alguien con quien estoy saliendo. Durante el tiempo que pasamos juntos, naturalmente desarrollé el deseo de formar parte de su familia. Esta no es una decisión repentina, sino que he estado deliberando durante mucho tiempo y, después de una larga discusión con los miembros y el personal de la agencia, decidí celebrar mi boda esta primavera, a finales de mayo”.

“Siempre estaré agradecido con ELF quienes han apoyado a Kim Ryeowook aunque hasta ahora he sido imperfecto y torpe. Por otro lado, también pido disculpas a aquellos que se han podido sorprender con esta noticia. Continuaré trabajando duro como Ryeowook de Super Junior y como cantante para todos aquellos que me apoyan actuando con los miembros y quieren escuchar mi música de todos modos. Además, me gustaría agradecer a nuestros miembros y al personal de SM que apoyaron mi decisión y me dieron fortaleza. ¡ELF! El clima todavía es bastante frío. Vístanse siempre abrigados y tengan cuidado de no resfriarse. Siempre me siento agradecido y te amo”, se puede leer en la carta compartida por Ryeowook.

Ryeowook se casa y todos los integrantes de SUPER JUNIOR asistieron a la boda

Y llegó el domingo 26 de mayo y Ryeowook y Ari se casaron en una íntima boda donde los otros 14 integrantes de Super Junior se reunieron, Yesung, Sungmin, Kangin, Hangeng, Siwon, Leeteuk, Kibum, Shindong, Henry, Donghae, Heechul, Hyukjae, Kyuhyun y Zhoumi, se dieron cita en un hotel de lujo en Seúl, Corea del Sur.

Ryeowook se casa y todos los integrantes de SUPER JUNIOR asistieron a la boda. / Foto: Instagram