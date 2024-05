Raphy Pina sale de prisión y se encuentra con su familia

Después de más de dos años en prisión, Raphy Pina, reconocido productor musical, ha recuperado su libertad y se ha reunido con su amada familia.

A través de Instagram, compartió la emocionante noticia de estar viviendo junto a sus seres queridos nuevamente.

Sin embargo, si bien recuperó su libertad, aún se encuentra bajo la custodia federal del BOP (Home Confinement) y tiene restricciones para hacer apariciones en las redes sociales.

Según mensajes en su canal de difusión en instagram, Pina mencionó:

“Todos queremos ser libres en nuestras mentes porque el encierro es temporal y les confieso, llevo 3 días viviendo algo diferente en mi hogar que jamás imaginé tan hermoso. Aún estoy bajo la custodia federal del BOP y no se me permite presentarme en redes sociales hasta que no termine la sentencia y/o autoricen las peticiones”

A pesar de haber cumplido su condena de 41 meses en prisión, Raphy también fue sentenciado a tres años de libertad supervisada, 200 horas de servicio comunitario y una multa de $150,000 debido a cargos relacionados con posesión ilegal de armas.

Estas condiciones adicionales serán parte de su vida después de la prisión y requerirán cumplirlas para completar su proceso de reintegración.

Fundación Raphy Pina

Como parte de su deseo de contribuir de manera positiva a la cultura, el empresario ha anunciado la creación de la Fundación Raphy Pina.

Según la publicación donde lo anunció: ‘’Este es mi nuevo proyecto ! FundaciónRaphyPina , queremos aprovechar el tiempo sumando a los que realmente no pierden las esperanzas . Mira la nueva colección de @pinarazzishop para que sean parte del proyecto #Freedom, donde todos los fondos serán donados para los que lo necesiten.’’

En otras palabras, estos fondos se destinarán a jóvenes, hogares y organizaciones que enfrenten dificultades, con el objetivo de hacer una diferencia positiva en sus vidas.

‘’Sigue nuestras páginas y comparte esto para que pronto seas voluntario de una buena hazaña. Nos vemos pronto. Raphy Pina 🦁'’, concluyó.