Regresa Gustavo Adolfo Infante a “Sale el sol”; quitan a Ingrid Coronado

A punto de cumplirse un mes de los cambios en el programa matutino de Imagen Televisión “Sale el sol”, realizarán un ajuste que tiene que ver con su sección de espectáculos “Pájaros en el alambre”.

Fue el pasado 3 de mayo cuando Gustavo Adolfo Infante se despidió de la sección debido a que se dedicaría a sus funciones como director de espectáculos de Imagen Televisión y en su lugar han rotado a conductores de la emisión sin ninguna experiencia como comentarista de espectáculos.

Tal fue el caso de Ingrid Coronado quien ha sido duramente criticada por realizar una función para la que no está preparada. Y es que en diversas ocasiones Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado han tenido que explicarle a la conductora con peras y manzanas de lo que están hablando en la sección, situación que molesta al público pues entorpece la sección.

Sale Ingrid y regresa Gustavo

Por esta razón, Imagen Televisión volverá a poner en su sección de espectáculos al periodista Gustavo Adolfo Infante quien se reincorporara a la sección de espectáculos a partir de este lunes 27 de mayo.

Lo anterior fue dado a conocer por el experto en temas de espectáculos Alejandro Zúñiga en su canal de youtube. Zúñiga confirmó que la participación de Ingrid no ha sido del agrado del público y que por esta razón ya no estuvo invitada el viernes pasado y ya no la volverán a invitar a dicho segmento.

Se les cayó la audiencia

Alejandro también informó que esta semana “Sale el sol” siguió registrando pésimos niveles de audiencia. En Publimetro ya te habíamos contado que el pasado lunes 13 de mayo Sale el sol registró 0.8 puntos de rating, igualando los malos niveles de audiencia del productor antecesor, Adrián Patiño.

Las redes sociales están ansiosas por descubrir si con este cambio el matutino vuelve a encontrar la brújula o se sigue hundiendo dejándole el camino libre a su competencia “Venga la alegría”.