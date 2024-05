Rey Grupero asegura que Alfredo Adame crea polémicas por recomendación de su manager

En una reveladora entrevista en el programa “La Caminera”, Rey Grupero, reconocido influencer, compartió detalles sorprendentes sobre su participación en “MasterChef Celebrity” y su relación con Alfredo Adame.

Reveló que Adame no es responsable de las polémicas en las que se ve envuelto, sino su mánager.

Grupero considera a Alfredo su gran enemigo, pero en tono sarcástico mencionó que le cae muy bien debido a las acciones que ha llevado a cabo. A través de una broma, expresó: “Ya nada más falta que Alfredo Adame me llame y me diga: ‘Quiero que seas mi padrino’”. Esto sugiere que su enemistad puede no ser tan profunda como se piensa.

Rey también recordó una broma que Adame le hizo durante un programa en vivo, donde filtró su número de teléfono. Esta acción provocó una avalancha de mensajes en su WhatsApp y situaciones incómodas mientras caminaba por la calle. A pesar de ello, sorprendió al expresar que le cae muy bien Adame.

Infame gerente

Además, también reveló que el responsable de las polémicas de Alfredo es su mánager, un individuo llamado Fernando. De manera humorística, lo describió: ‘’Es un pequeño ser que se llama Fernando, que es su mánager, que es una cosita que te llega a la cintura, chiquitito, y todo se le ocurre a él”

“Todos los saludos, todos los desmadres que ha tomado para crecer su carrera, los ha hecho ese pequeño. Los de ese tamaño son peligrosos, si le llega a la axila a Fran Hevia es algo peligroso”, siguió

Y concluyó: “Un saludo a Fernando, porque me cae muy bien aparte”

Estas declaraciones sugieren que no todas las controversias en las que Adame ha estado involucrado son producto de su propia planificación.

En otras palabras, reveló la influencia significativa del mánager en la carrera de Alfredo y dejó ver cómo las estrategias de generación de polémica pueden ser utilizadas como una herramienta para obtener atención en la industria.