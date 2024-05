Natalia Jiménez sigue su gira con normalidad tras anuncio de hospitalización

Recientemente, la salud de la talentosa cantante española Natalia Jiménez, conocida por su participación en ‘La Quinta Estación’, ha sido noticia. Aunque negó al principio haber estado internada, en realidad tuvo algunos problemas médicos después de actuar en la Arena Ciudad de México.

Un concierto único en Ciudad de México

El 21 de mayo, Natalia compartió un video en su cuenta de Instagram donde celebraba con su equipo detrás de camerinos después de ofrecer un memorable espectáculo en la Arena CDMX. Sin embargo, poco después, tuvo que ser trasladada al hospital. En un breve clip, se la ve sometida a una laringoscopia, mientras recibe ánimo de su acompañante. La cantante mencionó que la vida de un artista no es fácil y que deben enfrentar cuidados, enfermedades y desafíos para seguir actuando en los escenarios.

Una cantante de admirar

A pesar de los retos, Natalia Jiménez sigue siendo una figura admirada en la música. Durante su show en la CDMX invitó a la joven cantante Mía Rubín al escenario. La famosa expresó la importancia de impulsar talentos emergentes y destacó la necesidad de diversidad en la música actual.

Por ahora, sigue llevando música a todos los rincones de Latinoamérica y precisamente en sus redes sociales destacó lo especial que fue para ella estar por primera vez en Manzanillo de las tierras aztecas.

Sus fans le dejaron comentarios por su indiscutible escena.

“¡Felicidades! Tu éxito no solamente es por tu extraordinario talento, sino por tu sencillez y sobretodo porque te has integrado al pueblo mexicano en todas sus costumbres. Nuevamente felicidades y que sigas consiguiendo los éxitos muy merecidos”.

“Es que no hay manera de que te presentes a un escenario y no lo llenes y no te ovacionemos!!! Lugar que pisas eres bien querida y te lo mereces por todo tu talento, carisma y humildad”, son algunos de los mensajes en Instagram.