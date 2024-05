Maripily reacciona a amenaza de demanda de Lupillo

La polémica entre Maripily Rivera y Lupillo Rivera no parece tener fin, y es que, luego de que el cantante anunciara que tomará acciones legales en contra de la boricua por lo sucedido en ‘La Casa de los Famosos’, esta decidió darle una contundente respuesta.

Lupillo Rivera a forma que denunciará a Maripily Rivera

Durante una entrevista realizada para el programa ‘Despierta América’, Lupillo Rivera habló por primera vez sobre su experiencia en el reality show, afirmando que tiene pensado tomar acción legal en contra de Maripily por lo ocurrido dentro del programa.

“Yo creo que uno cuando entra a La casa hay cosas que se van a decir, pero siempre y cuando sean verdades, no sean inventadas. Hubo una posición donde sí estuvieron muy incorrectos las tres personas de lo que inventaron allá adentro, entonces nosotros estamos hablando con un equipo legal ahorita para ver qué podemos tomar de esa acción”, indica el famoso. “La verdad se dijeron muchas cosas. Pero yo estoy muy tranquilo con mi conciencia”.

Ante estas declaraciones, la ganadora del programa de Telemundo le dio una contundente respuesta al cantante.

¿Qué dijo Maripily Rivera sobre la amenaza de demanda de Lupillo rivera?

En una reciente entrevista para MoluscoTV, Maripily Rivera fue cuestionada sobre la reciente declaración de Lupillo en donde afirma que la denunciará por todo lo ocurrido en ‘La Casa de los Famosos’, por lo que, la conductora de Televisión indicó lo siguiente:

“Yo no tengo problema, aquí quien lo pudiera demandar fuera yo a él por la agresión verbal, por difamarme, por señalamientos falsos en mi contra en cuestión de todo lo que dijo”, afirmó la ganadora del reality show.

“Yo estoy preparada, yo tengo mis abogados. Yo no le tengo miedo a él. Que hable, que tire a ver si se atreve. ¿Que tú apuestas a que no va a llegar una demanda? Eso es él hablando porque no tiene nada que hablar porque es un mal perdedor”, finalizó diciendo la famosa.