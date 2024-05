Padres de Wendy Guevara piden oraciones por su hija tras ser hospitalizada de emergencia

La famosa influencer mexicana, Wendy Guevara, preocupó a sus más de 7 millones de seguidores, luego de que diera a conocer que tuvo que ir de emergencia al hospital por un fuerte dolor abdominal.

Fue a través de un video compartido en sus redes sociales, el médico Jesús Montoya, amigo de la integrante de ‘Las Perdidas’, pidió a todos los fans de la famosa que oraran por ella para su pronta recuperación, ya que, su estado de salud se ha visto afectado y tuvo que ser ingresada de urgencia a cirugía.

Por tal motivo, los padres de la ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’ también se pronunciaron para hacer la misma petición a los seguidores de su hija.

Padres de Wendy Guevara piden oraciones por ella

A través de una transmisión en vivo, Fabiola Venegas y Don Francisco Guevara pidieron a los fans de su hija orar por ella, tras haber sido ingresada de urgencia al hospital, explicando además los detalles de su salud que la llevó a cirugía.

“Una oración por Wendy pues ahorita está en operación. La verdad estamos muy, muy preocupados, mucho muy preocupados. Ustedes saben que la oración es muy poderosa y cuando le pedimos a Dios él nos escucha cuando pedimos cosas buenas, para que él incline su oído para que todo salga bien”, indicaron los progenitores de la influencer.

¿Qué le ocurrió a Wendy Guevara?

De acuerdo a lo informado por los padres de Wendy Guevara, el pasado fin de semana la famosa tuvo algunos fuertes dolores en la parte del abdomen, por lo que decidieron sacarla de urgencia para que un médico pudiera examinarla.

La señora Fabiola, mencionó que su hija tenía una piedra en la vesícula que, al parecer se movió a su páncreas, evitando así que la joven pudiera doblarse o sentarse y, produciéndose de esta manera los dolores fuertes.

“Dice el doctor que no entiende Wendy como aguantó que se le recorriera la piedra pegadita al páncreas, que eso es muy doloroso. Ayer que se fue a Guadalajara me dijo ‘mamá es que no me puedo ni sentar, ni doblarme, me siento muy mal’”, explicó.

“El doctor la acompañó porque se empezó a sentir mal, la inyectó y le dio un medicamento y sí pudo hacer lo que tenía que hacer, pero ya no pudo y se vino el viernes en la noche y ayer (sábado) se sintió un poco más tranquila y se fue al cine, pero ya no aguantó el dolor y lo tuvieron que operar de urgencia”, dijo.

Asimismo, la madre de Wendy Guevara dio gracias a todos por sus palabras y buenos deseos para su hija. “Gracias por sus palabras y por sus intenciones tan buenas”.