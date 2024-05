Escándalo: ¡habrá dos series del triángulo amoroso de Las Lavanderas y Américo Garza!

El escándalo de Karla Luna y Karla Panini quienes trabajaron juntas como “Las Lavanderas” será llevado a la ficción en dos distintas series que contará con la versión de la lavandera güera y la lavandera morena.

Debido a que Karla Luna (lavandera morena) perdió la vida en el 2017 como consecuencia del cáncer cervicouterino que le detectaron en el 2012, será su hermana Érika Luna quien desarrollará el proyecto en donde contará la verdad de su hermana.

Guerra de series

Todavía no ha comenzado la producción y ya comenzaron los dimes y diretes ¡y las demandas! En entrevista con la revista TVNotas Karla Panini y Américo Garza (ex esposo de Karla Luna, acusado de serle infiel con Panini) aseguran que la hermana de Karla Luna se encuentra comprando testigos falsos para proceder con las demandas.

“Érika Luna arma varias demandas legales con falsos testimonios y gente pagada a quien se le va a dar un guion para que diga cosas en contra de nosotros”, dijo la comediante. Américo Garza aseguró que estas supuestas demandas las realizarán con el fin de darle publicidad al documental que estrenarán.

Le inventan romance gay a Garza

Panini dijo a la revista que un hombre llamado Rafael Fernández los contactó para revelarles que la hermana de Karla Luna lo había contactado para solicitarle que declarara en contra de Américo Garza a cambio de una compensación económica.

Según Panini, el hombre se negó a colaborar con la familia de Luna y les reveló los supuestos mensajes que probarían sus dichos. En dichas conversaciones el hombre asegura que Platanito participará en la demanda contra Panini.

Contarán su verdad

Américo declaró que si la serie de Karla Luna daña su imagen procederán en contra de su familia porque ya no están dispuestos a seguir soportando las calumnias. Además reveló que Karla Panini y él también contarán su verdad en una serie aunque salgan raspados: “No sé si en una serie o documental, aunque salgamos nosotros raspados” dijo Américo a la revista y dijo que dicha producción no la realizarán para limpiar su imagen ni mucho menos para ganar dinero.

Por su parte Panini comentó que en su serie revelará por qué había guardado silencio en todos estos años: “Se hablará de nosotros otra vez cuando contemos nuestra historia y se darán cuenta de por qué no hablé”.

Por último Karla Panini se burlo de que su historia haya sido contada por una influencer coreana y dijo que así lo seguirá haciendo cada vez que se mienta acerca de ella.