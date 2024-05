Filtran video de los últimos días de Verónica Toussaint en su lucha contra el cáncer

Un conmovedor video ha surgido recientemente, mostrando los últimos días de lucha contra el cáncer de Verónica Toussaint, reconocida actriz, comediante y conductora de televisión.

A los 48 años de edad, Toussaint perdió la batalla contra la enfermedad tras un largo tratamiento oncológico que no tuvo éxito.

La actriz, comediante y conductora de televisión, dejó un legado duradero en la industria del espectáculo. A lo largo de su carrera, se destacó por su sentido del humor, agilidad mental y su destacada actuación en la película “Oso Polar”, la cual fue filmada enteramente con un iPhone.

Video revelador

El sábado 18 de mayo, amigos y familiares se reunieron en el Panteón Francés de la Ciudad de México para darle el último adiós a Toussaint.

La emotiva despedida resonó en las redes sociales, donde millones de seguidores continúan lamentando la partida de la querida comediante. Su fallecimiento ocurrió el 16 de mayo, tres años después de iniciar su lucha contra el cáncer de mama.

Recientemente, un video íntimo de Verónica Toussaint durante sus últimos días de lucha contra el cáncer fue filtrado en TikTok. En el video, se puede ver a la conductora en una sala ubicada en un jardín, acompañada de otra mujer.

A pesar de su estado de salud, Verónica muestra su característico sentido del humor y bromea sobre no estar haciendo nada. El video ha generado una amplia difusión y comentarios en las redes sociales, despertando tanto tristeza por los estragos de la enfermedad como mensajes de amor en memoria de su legado.

La actriz fue diagnosticada con cáncer de mama en 2021 y luchó durante tres años. Aunque se alejó de los reflectores para enfrentar su enfermedad, dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento.

En una entrevista previa, Verónica compartió: “Yo soy una creyente de que este veinte no se me va a caer ahorita. Todos los días, tenga ganas o no tenga ganas, quiero estar aquí un buen rato más”