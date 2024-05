¿Cancelaron el festival de k-pop ‘MBC It’s live in Mexico’?. / Foto: Cortesía

El pasado jueves 16 de mayo se dio a conocer el cartel oficial para el festival de k-pop ‘MBC It’s live in Mexico’, el cual se llevará a cabo el próximo domingo 23 de junio desde la Plaza de Toros y contará con nueve artistas en total, los cuales se presentarán completamente en vivo desde la Ciudad de México.

Cartel oficial para el festival de k-pop ‘MBC It’s live in México’

CL

TAEMIN

B.I

Dreamcatcher

KARD

ONEUS

pH-1

SOOJIN

XG

Fecha para el festival de k-pop ‘MBC It’s live in México’

El festival ‘MBC It’s live in México’ se llevará a cabo el próximo domingo 23 de junio.

¿Dónde comprar boletos para el festival de k-pop ‘MBC It’s live in México’?

Los boletos para el evento ‘MBC It’s live in México’ podrán ser adquiridos a través de sistema Passline. Aunque aún no hay una fecha de venta oficial.

Revelan precios para el festival de k-pop ‘MBC It’s live in Mexico’

SUPER FAN - $4,968

VIP 1 AZUL - $2,981

VIP 1 VERDE - $2,981

VIP 1 ROJO - $2,981

VIP 1 AMARILLO - $2,981

VIP 2 AZUL - $1,987

VIP 2 VERDE - $1,987

VIP 2 ROJO - $1,987

VIP 2 AMARILLO - $1,987

PLATEA AZUL - $1,490

PLATEA VERDE - $1,490

PLATEA ROJO - $1,490

PLATEA AMARILLO - $1,490

GENERAL VERDE - $1,159

GENERAL ROJO - $1,159

GENERAL AMARILLO - $1,159

GENERAL AZUL - $1,159

Mapa oficial para el festival de k-pop ‘MBC It’s live in Mexico’. / Foto: Cortesía (Passline)

¿Cancelaron el festival de k-pop ‘MBC It’s live in Mexico’?

Sin embargo, los días pasaron y la venta de boletos nunca se llevó a cabo, y fue el martes 28 de mayo cuando a través del portal Naver se compartió un artículo de JTBC en el cual se señala que el festival de k-pop ‘MBC It’s live in Mexico’ había sido cancelado al igual que el evento que también tomaría lugar en Chile ‘MBC It’s live in Chile’.

Naver asegura que cancelaron el festival de k-pop ‘MBC It’s live in Mexico’. / Foto: Captura de pantalla

“Las presentaciones de ‘It’s Live’ de MBC en México y Chile fueron canceladas repentinamente. Según varios funcionarios de la industria, MBC tenía programado realizar presentaciones de ‘It’s Live’ en México y Chile el próximo mes. La alineación que se presentó inicialmente a nivel local fue CL, TAEMIN, B.I, Dreamcatcher, ONEUS, KARD, pH-1, Soojin y XG. OnlyOneOf estaba programado para presentarse únicamente en Chile. Sin embargo, los artistas recibieron recientemente noticias de la cancelación por parte del organizador del evento. Fue cancelado faltando menos de un mes para la misma. Un funcionario dijo: “Finalmente me informaron que la actuación no podría continuar”, se puede leer en el artículo publicado en Naver. Cabe destacar que hasta este momento, no se ha emitido un comunicado oficial al respecto.