Los motivos por los que Billie EIlish no quiere hacer conciertos de más de tres horas

(Emma McIntyre/Getty Images for The Recording A)

Billie Eilish ha expresado su decisión de no realizar conciertos extensos en su próxima gira mundial. Aquí te contamos por qué la cantante tomó esta decisión, que ha generado diversos comentarios entre sus fans.

Ca señalar que la artista se ha posicionado como una de las más importantes en los últimos años, por lo que su público espera un show de primer nivel.

¿Por qué Billie EIlish no quiere hacer shows de larga duración?

Esta declaración se hizo durante una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores en la aplicación Stationhead, tras el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, “Hit Me Hard and Soft”. Eilish comentó que la idea de ofrecer un espectáculo de tres horas le parecía “psicótica”.

“No voy a hacer un show de tres horas, eso es literalmente psicótico. Nadie quiere eso. Ustedes no quieren eso. Yo no quiero eso. Ni siquiera quiero eso como fan. Mi artista favorito en el mundo, no estoy tratando de escucharle durante tres horas”, declaró Billie.

Los comentarios de Eilish provocaron muchos comentarios en redes sociales, particularmente debido a la creciente popularidad de conciertos de larga duración liderados por otros artistas destacados como Taylor Swift y Beyoncé.

Las giras Eras Tour de Swift y Renaissance World Tour de Beyoncé han sido reconocidas por sus largos espectáculos, algo que algunos seguidores interpretaron como una indirecta hacia estas estrellas del pop.

El nuevo disco de Billie EIlish

El tercer trabajo de estudio de Eilish, ‘Hit Me Hard and Soft’, debutó como su álbum de mayor rendimiento hasta el momento con 339 mil unidades obtenidas y más de 193 millones de reproducciones.

Se trata de una producción de 10 temas, que han tenido gran aceptación entre los fans.

Esta producción se encuentra disponible en las principales plataformas streaming, incluyendo Spotify, Music, YouTube, Amazon Music, entre otros.