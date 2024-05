Paola Dalay revela a días de dar a luz que extrañará estar embarazada de Tessa

La pequeña Tessa está encaminada a conocer este mundo. Llegará a conocer a su papá, José Eduardo Derbez; a sus abuelos Eugenio Derbez y Victoria Ruffo; y sobre todo a su mamá, Paola Dalay. La influencer cuenta las horas para ver a su pequeña con sus propios ojos, pero confiesa que extrañará un poco el embarazo.

La pareja se alista para el nacimiento de Tessa, después de hacer dos baby showers, para evitar que Victoria y Eugenio se encontraran. Inevitablemente se verán cuando nazca la bebé y aunque ese es el menor de los problemas para los papás, es algo que ocupa la mente de José Eduardo.

“Ya sé, no sé qué me da más nervios, no, pues sí, ahí estarán, digo yo estaré en lo mío con Paola, y resolviendo y viendo, y pues ya ellos se toparán por ahí, en una de esas ni los veo cuando se topen, ya será cuestión de ellos”, dijo el actor y comediante.

Mamá nerviosa

En una entrevista que cita una reseña de Telemundo, Paola Dalay cuenta que siente “nervios, emoción y más nervios”.

En sus últimos posteos de Instagram cuenta a sus seguidores que “Tessa ya quiere salir” mientras muestra las últimas ecografías para ver la posición del bebé antes del nacimiento y la pancita moviéndose.

José Eduardo contó en otra entrevista que “un familiar va a entrar a grabar, porque yo, cortar, y ver, y apoyar, y grabar, pues no. Mira, mientras no me desmaye, ya con eso la armamos”.