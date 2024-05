Paola Durante reacciona a los primeros episodios de la serie de Paco Stanley

En el programa “De primera mano”, Paola Durante compartió sus primeras reacciones a la serie de Paco Stanley y asegura que se quedó completamente impresionada de lo que mostraron.

La exedecán aceptó que “¿Quién lo mató?” le removió muchos recuerdos y hasta le dio la impresión que todo lo que mostraron era completamente real, porque, además, ella no tenía todo el contexto de la situación y se enteró de muchas cosas al ver la serie de Amazon Prime Video.

“No estoy enojada, estoy sorprendida, no me imaginaba así la serie. Hay cosas que no sabía, hay cosas que yo no vi, estoy en shock todavía (...) hay cosas que no he contado y me removió ver a mis compañeros”, declaró Paola Durante en “De primera mano”.

Paola Durante está esperando ver cómo muestran su historia para decir que tanto de real tiene “¿Quién lo mató?”

“Les voy a ser sincera, lo vi y en la noche me costó mucho trabajo dormir. Sentí mucha empatía con Mario y con Brenda, sentí muy feo de ver todo lo que sucedió, de revivir ese momento, estoy muy asombrada”, opinó Paola Durante al ver los primeros dos episodios de la serie de Paco Stanley.

Mencionó que esperaba recibir una reacción negativa del público hacia ella, por eso se sorprendió cuando le empezaron a enviar un montón de mensajes de apoyo.

Con respecto a cómo quedó involucrada en el homicidio de Paco Stanley, Paola Durante contestó lo siguiente: “No entiendo, yo no estuve ahí, no tuve relación con ellos y por lo que vi todo empieza en el Charco de las Ranas, ahí empiezan a desmenuzar e inventar cosas. Siempre tiene que haber una mujer cuando hay un asesinato (...) era como toda apenada, no entiendo de donde sacaron que fui yo, pero por lo que vi es que una sola persona inventó todo”.

Cree que “¿Quién lo mató?” puede cambiar la percepción que se tenía sobre el caso: “Esto puede cambiar muchas cosas, ojalá la gente vea de verdad, aunque digan que es ficción, no creo que tengan ficción”.

Sin embargo, Paola Durante no puede decir que tan real sea lo que mostraron, pero esperará hasta que pasen su episodio para saber qué tanto de ficción le metieron al guion, prometió que el 29 de mayo en su canal de YouTube revelará algo que no había dicho sobre el caso de Paco Stanley.