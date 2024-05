Sergio Mayer confirma que está esperando hueso en la política: “Ya estoy en la lista”

Sergio Mayer Bretón es un actor, productor y empresario conocido en la década de los 90 por su participación en el grupo Garibaldi. Tras una carrera en la música y la actuación, el también esposo de Issabela Camil dio de que hablar en el 2018 por su incursión en la vida política del país.

Sergio fue criticado tras resultar electo como diputado plurinominal por Morena. A tres años de que se terminara su gestión, Mayer confirmó que se encuentra a la espera de ser elegido una vez más pero no por el voto popular al que serán sometidos los políticos que estuvieron en campaña el próximo domingo, sino por la vía plurinominal.

“Ahorita no quiero hablar de política”

En una entrevista con el periódico Reforma , confirmó sus aspiraciones políticas: “Yo estoy en la lista para diputado federal (por Morena) y vamos a ver si finalmente quedamos también” declaró Mayer para el medio.

Sin embargo el exparticipante de La Casa de los Famosos México se negó a seguir hablando del proceso electoral porque aseguró que no se encuentra en campaña: “Ahorita no quiero hablar de política, ni de propuestas, ni nada, porque no estoy en campaña, estoy hablando justamente de lo artístico y no te presentaría ahorita propuestas”, dijo el conductor quien estrenó el día de ayer el programa “Tentados por la fortuna” por TV Azteca

Está a la mitad de la lista

El pasado 22 de febrero Morena dio a conocer la lista de sus aspirantes a diputaciones plurinominales y en la región que corresponde a la 4ta circunscripción (Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala) Sergio Mayer Bretón ocupa el lugar décimo segundo de la lista de 25 aspirantes.

Cabe mencionar que en el segundo lugar de esta lista se encuentra el exgobernador del estado de Morelos, Cuauhtemoc Blanco Bravo.