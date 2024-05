¿Tiene ‘popodrilos’? Tunden a Poncho de Nigris por bañar a sus hijos con agua tratada

El conductor e influencer Poncho de Nigris generó controversia al publicar un video en el que se le ve regando sus árboles con agua tratada, pero también mojando a sus hijos con el mismo líquido. Esta acción ha recibido críticas debido a la posible presencia de compuestos no aptos para el consumo humano en el agua tratada.

A pesar de haber justificado su uso para evitar que los árboles mueran por la sequía, parece desconocer los riesgos asociados al contacto con este tipo de agua, especialmente para los niños.

“Compré una pipa de agua tratada para regar mis árboles. Me han costado mucho mis árboles para que mueran por el calor y sin agua por cinco días. De pasada bañamos a los niños. Los quiero mucho y estamos para sumar en lo que se pueda. Cuiden la naturaleza y siembren árboles, por favor”, dijo De Nigris en su publicación.

Sin embargo, unos minutos después de que subiera dicho video, algunos de sus seguidores emitieron comentarios como: “En el agua tratada hay hasta restos de caca, mi Poncho”, ¿Sabes de dónde viene esa agua o si está limpia?”, “E. Coli para todos” y “Revisa a Ponchito a ver si no le quedo un cacho de caca tratada”.

Compré una pipa de agua tratada para regar mis árboles. Me han costado mucho mis árboles para que mueran por el calor y sin agua por 5 días. De pasada bañamos a los niños. Los quiero mucho y estamos para sumar en lo que se pueda. Cuiden la naturaleza y siembren árboles porfavor… pic.twitter.com/ptyMxgLXMR — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) May 27, 2024

¿El agua tratada tiene heces fecales?

De acuerdo con normas de la OMS, no es recomendable bañarse con agua tratada para riego. Aunque el agua tratada para riego suele ser de mejor calidad que el agua no tratada, generalmente no cumple con los estándares necesarios para el consumo humano ni para el contacto directo con la piel.

El agua tratada para riego no necesariamente está libre de bacterias, virus y otros patógenos que pueden ser perjudiciales para la salud humana. El tratamiento que recibe es adecuado para plantas, pero no para garantizar la seguridad en contacto directo con humanos.

Esta agua puede contener residuos de productos químicos utilizados en el tratamiento del agua o en el riego, que no son seguros para el contacto con la piel o para la inhalación durante una ducha.

Bañarse con agua que no cumple con los estándares de potabilidad puede aumentar el riesgo de infecciones en la piel, ojos, oídos y otras partes del cuerpo.