JousFit, influencer mexicana sufre infarto cerebral durante procedimiento estético

El cuidado personal es un de los temas más buscados en redes sociales; por eso, algunas personas se enfocan en crear contenido relacionado al ejercicio, tal como JousFit, una influencer con más de dos millones de seguidores en sus redes sociales.

Pese a contar con mucho material que se viraliza en pocas horas, la nacida en en León, Guanajuato, se convirtió en noticia internacional por el accidente que sufrió mientras se colocaba bótox. Algunos sitios como RT siguieron la cobertura de la joven que, mediante historias en Instagram, actualizaba su estado de salud.

El medio antes citado explicó que JousFit se desmayó en la camilla y empezó a sufrir convulsiones. Oscar, pareja de la joven, pidió que llamaran una ambulancia, pero el personal de la clínica se negó a hacerlo y entonces lo hizo por su propia cuenta. Los médicos del hospital le diagnosticaron “síncope originado por estrés y miedo a las jeringas”, pero Oscar señaló que no era “partidario de esa teoría”.

“Me convulsioné muchas veces, desmayos, perdí el conocimiento, me daban cachetadas para despertar y nada, no respiraba, mis ojos estaban en blanco, mis uñas negras, boca negra, estaba transparente. No saturaba nada y corrieron por oxígeno. Había momentos que lograba abrir los ojos y solo veía a todos gritando, llorando, Oscarcito rezando y llorando fuertísimo”, contó JousFit en sus ‘stories’, detallando que la ambulancia llegó 40 o 45 minutos después y se sintió mejor solo en manos de los médicos.

La joven confesó que el médico que la atendió le dijo que salió adelante gracias a su alimentación sana, ejercicio diario y disciplina en la actitud hacia su propia salud. “Mi mensaje es: cuida tu alimentación, cuida tu cuerpo”.

Tras el infarto cerebral, la influencer siguió con su actividad y ahora se le puede ver feliz con sus seres queridos y seguidores, quienes no pararon en desear lo mejor para mujer que no para de compartir tips para ejercitar el cuerpo.