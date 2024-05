Wendy Guevara preocupó a sus seguidores de redes sociales luego de dar a conocer que tuvo que ser hospitalizada de emergencia este fin de semana tras presentar dolores abdominales por cálculos biliares; como resultado, la influencer fue operada y posteriormente habló de su experiencia.

La integrante de ‘Las Perdidas’ lleva un ritmo de vida bastante acelerado como parte de sus compromisos laborales en campañas publicitarias y producciones de televisión, no obstante, recientemente tuvo que parar para poder atender un problema médico que habría puesto en riesgo su estado de salud.

“Tengo una piedra en las vías urinarias, en la vesícula que quiere irse para el páncreas, entonces por eso me duele mucho. Si esa piedrita se me va al páncreas, me puede dar pancreatitis y eso es muy grave, si me da miedo, pero si me han hecho otras cirugías y he aguantado, espero en Dios que todo salga bien”, comentó antes de la operación.

Wendy Guevara (Foto: Instagram)

Wendy Guevara asegura que vio a la muerte luego de su operación

Pese a que la ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’ se encuentra estable, después de la cirugía Wendy compartió un video en TikTok para hablar del tema, asegurando que tuvo una experiencia paranormal luego del procedimiento médico.

“Estaba viendo mi celular, levanto mi cara y le hago con mi mano, según tenía el celular y te platiqué que vino alguien de negro aquí, donde esta el ventilador, había una silueta con una manta negra, pensé era la muerte, en mi mente decía, Diosito está conmigo”, dijo.

La famosa influencer aseguró que antes de reencontrarse con sus amigos, dentro de su cuarto de recuperación vio una figura con una manta negra que estaba cerca de su cama, por lo cual comenzó a asustarse, pero rápidamente rezó para alejar los pensamientos negativos que la rodearon en ese momento.