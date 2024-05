“Paren el odio”, Nodal da la cara ante el supuesto robo que sufrió a manos de la familia de Cazzu

El pasado 23 de mayo, tanto Christian Nodal como Cazzu anunciaron su ruptura a través de redes sociales, a partir de ahí, diversas especulaciones sobre los motivos de su separación comenzaron a surgir.

Entre las principales sospechas acerca lo que pudo haber llevado a los cantantes a terminar su noviazgo, se encuentra el robo que sufrieron en su casa en Argentina mientras se encontraban de viaje en París, el cual, según información revelada por Maximiliano Lumbia para el canal de Youtube de Gustavo Adolfo Infante, fue perpetrado por un familiar de la rapera.

“Se habla también de un robo que podría estar vinculado, algunos habrían dicho, algún posible allegado de Cazzu, o de la familia de Cazzu, algo que a Christian le hace un poco de ruido”, fue lo que comentó el periodista.

Ante estas declaraciones, los fanáticos del cantante de “Botella Tras Botella” comenzaron a realizar ataques en contra de la artista argentina, por lo que Christian Nodal hizo un llamado por medio de las historias de su cuenta de Instagram, en las que pidió que parara el odio hacia la madre de su hija Inti:

“Mi gente, les pido por favor que paren con el odio hacia la familia de Julieta, a la prensa que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina. Están dañando a personas buenas que amo, respeto y no merecen ese dolor. No crean todo lo que leen, que no se expanda la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y de mi familia. Gracias”.

¿Cómo fue el robo a la casa de Christian Nodal y Cazzu?

En una entrevista con Luz García, Christian Nodal reveló detalles sobre el robo que sufrieron en su casa en Argentina mientras la familia se encontraba en París con motivos del desfile de Givenchy y Balmain:

“Fue el mismo día que viajamos a París, entraron a las cuatro de la mañana. Ella tiene una hermana, que en ese momento se acababa de casar, y amarraron a su esposa y a mi cuñada; les quitaron sus anillos y se robaron dinero”.