Kimberly La Más Preciosa dice que no se preparará para estar en la obra ‘Perfume de gardenia’

“Perfume de gardenia” volverá a ser puesta en escena y hace un par de días se reveló que Kimberly La Más Preciosa formaría parte del elenco, así que la prensa le preguntó si tiene planeado realizar algún curso de actuación para prepararse.

Omar Suárez y Latin Lover hace un par de semanas confirmaron que en la obra ya estaban confirmados William Levy, Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas, Pablo Montero y Arturo Carmona.

Asimismo, compartieron que estaban en pláticas con Belinda para que protagonice “Perfume de gardenia”, mientras tanto anunciaron la participación de Kimberly La Más Preciosa en la obra.

Kimberley Irene confía que gracias a su talento natural tendrá un buen desempeño en ‘Perfume de gardenia’

En una reciente entrevista, Kimberly La Más Preciosa habló con los reporteros de su participación en la obra “Perfume de gardenia”, por la que no tiene pensado prepararse a nivel actoral.

“Yo no me preparo, simplemente cuando estoy ya en el escenario soy yo Kimberly y el papel que me toca. Creo que yo no lo ocupo porque obviamente llevo el guion que me dan, pero los productores me dejan ser un poco yo. Luego, luego se ve cuando ya estás bien estudiada y yo digo, no soy profesional, pero me gusta la actuación”, detalló la influencer.

Kimberly Irene dijo no temía ser funada en las redes sociales por estas declaraciones, ya que en parte estaba acostumbrada a ello, pero además, siente que la crítica la ha favorecido mucho.

“Fíjate que a mí la crítica no me importa. Al contrario, me favorece porque la persona que más crítica, es la que más opina y pues de esa gente he crecido. Ahora sí que yo hago lo mío para que la gente quede satisfecha y la que crítica ya se va con el sabor ahora sí que si es amargada, se va amargada y si es amargada, pero le gusta mi actuación en el momento, pues me recomiende”, expresó la Perdida.