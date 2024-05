“No se siente bien”, Yolanda Andrade presenta complicaciones tras recaída

Yolanda Andrade sigue manteniendo alerta a sus seguidores, amigos cercanos y familiares, ya que presenta complicaciones en su estado de salud luego de una recaída derivada del aneurisma cerebral con el que fue diagnosticada desde hace más de año, por lo cual se mantiene alejada de los foros de grabación para enfocarse en su recuperación.

La presentadora de televisión se ha ausentado de algunos de los programa de ‘Montse & Joe’, es por ello que Montserrat Oliver fue cuestionada sobre el estado actual de su compañera, revelando que ha tenido que enfrentar una nueva complicación médica.

Yolanda Andrade (Captura de Pantalla)

Yolanda Andrade presenta problemas de salud tras recaída

Tras la ausencia de Andrade en los foros de grabación, su expareja y compañera reveló que la presentadora de televisión sigue presentando complicaciones en su estado de salud, relacionadas con problemas para hablar, además de la sensibilidad de uno de sus ojos contra las luces.

“Yolanda no pudo venir porque no se siente bien, todavía está en ese proceso, desafortunadamente. Sí, lo primero es su salud y se tiene que enfocar en estar bien”, comentó la conductora frente a los reporteros.

Asimismo, Oliver aseguró que hace unos días Yolanda Andrade se presentó para grabar uno de los programas, pero no pudo trabajar por diversos malestares, además de las luces del foro que le impidieron seguir, por lo cual ha optado por recuperarse para poder regresar a la producción.

“Sí, vino y estaba un poco afónica, entonces apenas pudo grabar, hoy no se siente muy bien y por eso no va a poder venir. No sé bien lo del ojo, creo que no le ha dado, pero lo que sí tiene es algo de la garganta y tiene muy poquita voz. Sí, todavía la afecta mucho la luz al ojo y pues no se siente bien. Aquí en el foro hay muchísimas luces”, añadió.

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver Yolanda Andrade y Montserrat Oliver

Finalmente, Montserrat Oliver espera que Yolanda Andrade comience a estabilizarse en los próximos días con ayuda de los médicos especialistas.

“Siento impotencia de no poder ayudarla, esperemos que se esté atendiendo con la mejor gente posible y que de verdad encuentren una solución”, comentó.