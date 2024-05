Concursante revela supuesto fraude en audiciones de ‘La Academia’

En los últimos días, las redes sociales han estado repletas de contenido relacionado con la nueva temporada de ‘La Academia’, ya que miles de personas han audicionado para ser parte de la próxima generación; como resultado, el usuario reconocido como ‘El músico de la calle’ expuso ciertos puntos del programa durante los castings.

Efra, también conocido como ‘El músico de la calle’, publicó una serie de videos sobre su experiencia al asistir a los castings del popular programa; no obstante, señaló que lo intentó a lo largo de seis generaciones y nunca logró quedar dentro de la producción, por lo cual ha compartido detalles del tema con sus seguidores.

Participante revela supuesto fraude durante audiciones de ‘La Academia’

‘El gran fraude de los reality shows’ fue como tituló el video que ha ganado popularidad en TikTok, refiriéndose al programa con otro nombre para evitar problemas con la producción, misma a la que señaló por ponerse en contacto para seguir promocionando al programa a través de sus videos que compartía en redes sociales.

Asimismo, el creador de contenido explicó que como un tipo de intercambio le dieron esperanzas de tener un lugar dentro del reality show, por lo cual reaccionó desconcertado al conocer que algunas personas ya tenían su lugar asegurado, sin la necesidad de hacer las audiciones.

“No comprendía mucho lo que estaba pasando en ese momento, se me hizo raro ver que me tenían grabando escenas ficticias y me pedían ir a la siguiente ciudad, pero ni siquiera me patrocinaban los viáticos para poder costear esos viajes ni tampoco me aseguraban si me iban a meter, pero me vendieron esperanzas de que si seguía grabando su contenido, seguro podía entrar, pero que no podía decir nada por temas de confidencialidad”, confesó.

Como era de esperarse, sus seguidores y otros usuarios de esta red social han reaccionado de distintas maneras, haciendo evidente su desacuerdo con la producción del programa que esta por estrenar una nueva temporada.