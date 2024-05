¿Se burló de Cazzu? Estevie reaparece en redes y fans aseguran que fue para enviar ‘indirecta’ a Nodal

El jueves 23 de mayo, Christian Nodal y Cazzu hicieron oficial su separación mediante dos publicaciones que provocaron una ola de especulaciones acerca de la razón que los hizo tomar tan abrupta decisión, pues meses atrás presumían su gran amor en París.

Pronto, los rumores apuntaron a una supuesta infidelidad por parte de Nodal a la argentina, con Belinda, de quien se dijo habría encontrado mensajes, pero no solo fue la estrella pop, también se señaló a la cantante Estevie con quien fue visto durante su presentación en ‘Summer of Mexicana’ de Tequila Don Julio, tan solo unas semanas previas su anuncio.

‘Summer of Mexicana’, no fue el único evento que unió a los cantantes, pues en marzo pasado, Nodal y Estevie compartieron escenario en Billboard.

Christian Nodal y Estevie Instagram: @estevie (Instagram: @estevie)

Y es que, esta especulación se hizo más fuerte debido a un polémico tuit de Cazzu que para los fans, supuso una confirmación de que pudo haber vivido una infidelidad, pues, la cantante citó: “lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”.

Los rumores se avivaron gracias a al comunicado que envió sobre su separación de Nodal: “Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan, muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. GRACIAS todo sana”.

¿Christian Nodal le fue infiel a Cazzu con Estevie?

El fin de semana del 5 de mayo, Christian Nodal se presentó en el evento ‘Summer of Mexicana’ organizado por Tequila Don Julio, donde fue captado junto a la cantante Estevie, de quien se especuló que podría estar saliendo, justo en medio de los rumores de su separación con Cazzu que para ese entonces, todavía no estaba confirmada.

Nodal y Estevie Instagram: @nodallatam (Instagram: @nodallatam)

El cantante posó ‘muy juntito’ con Estevie, quien presumió un look de corsé rojo y minifalda con detalles de red y botas, desatando una ola de comentarios donde se leía: “Esa sonrisa es de coqueto”, “Un hombre no cambia, que se cuide su pareja, los patrones se repiten”, “Lo bueno que está soltero”.

Y es que, esta especulación se hizo más fuerte debido a un polémico tuit de Cazzu que para los fans, supuso una confirmación de que pudo haber vivido una infidelidad, pues, la cantante citó: “lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”.

¿Estevie mandó indirecta a Nodal?

Aunque la polémica cesó en ese entonces, los rumores se avivaron con las recientes publicaciones de Estevie en redes sociales, que para los fans se trataron de indirectas a Christian Nodal.

Estevie reapareció en redes sociales publicando dos videos en redes sociales, en la primera apareció bailando una de sus canciones titulada, ‘La Manera que me Ves’ que trata sobre un enamoramiento, y menciona: “Y es que son esos labios que a mí me quitan todo y aunque intento, cuando tú te acercas, yo no pienso, soy así”, mientras que en la segunda, opta por el tema ‘Canela’ que dice: “Si tú me lo pides vamos a proceder, si te quedas callado me vas a perder, cuando me miras así se me enchina la piel”.

Esto hizo arder internet, y muchos aseguran que esta supuesta serie de indirectas podrían ser una especie de llamado a Christian Nodal para que tome una decisión y una posible invitación a estar con ella.