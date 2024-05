Claudia Martín terminó con Hugo Catalán: ¿Qué dijo la actriz?

La actriz Claudia Martín ha puesto fin a su relación con el actor Hugo Catalán después de aproximadamente dos años juntos. A través de un emotivo mensaje en sus historias de Instagram, Claudia compartió la noticia y expresó su deseo de que ambos sigan adelante en buenos términos.

Claudia compartió con sus seguidores en Instagram:

“Queridos amigos: quiero compartirles que Hugo y yo ya no estamos juntos desde hace un tiempo. Quedamos en buenos términos y yo le voy a desear lo mejor en su vida hoy y siempre. Gracias por su comprensión y apoyo en estos momentos. Bendiciones para todos”.

Catalán también respondió a la declaración de Claudia a través de sus historias de Instagram. Compartió el comunicado de su ex pareja y añadió una historia con la canción “Fluye” de Reyno, cuya letra dice:

“Empezamos a sentirnos diferentes sin querer y no lo quise ver, por terco. Es así que he decidido ya jamás voltear a ver el rastro de mi ser contigo. Empezamos a sentirnos mal y yo no sé por qué. No lo quiero entender, no importa, lo pasado ya es pasado y el presente está en mi piel, en cicatrices de memorias. Yo te deseo lo mejor, que todo salga bien y mucha suerte. La vida gira en espiral y todo fluye más. Sin esperarte”

Historia de amor

La chispa entre los actores surgió en el set de grabación de una producción en la que ambos participaban. Después de construir una amistad, iniciaron una relación sentimental discreta debido a la experiencia previa de Claudia con un divorcio mediático.

En enero de 2022, confirmaron su romance en redes sociales y comenzaron a compartir contenido juntos. A pesar de mantener su relación alejada de los reflectores, su colaboración en proyectos profesionales les permitió mostrar su conexión y trabajo en equipo.

En marzo de 2024, Hugo concedió una entrevista a ‘’Al Punto Noticias’' en la que expresó:

“Verla trabajar, verla poner toda la pasión que le pone a este proyecto es algo que también disfruto de ver. Y, por supuesto, estar en él, la gente que he conocido, toda la familia que se ha hecho detrás de cámaras se va a ver reflejado en la pantalla y en la historia que estamos contando”

Aunque los motivos de la separación no han sido revelados, los fanáticos mencionan que los dos han transmitido madurez y respeto en su manejo público de la situación.