Eduardo Capetillo Jr. rechaza salir con Lucerito Mijares a pesar de su regreso a la soltería

Los fanáticos de “Juego de Voces”, han expuesto la química que existe entre Eduardo Capetillo Jr. y Lucerito Mijares; incluso, las redes sociales se han inundado de comentarios en los que se les sugiere comenzar una relación.

Recientemente con la noticia de que el hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán volvió a la soltería, los deseos y rumores de un noviazgo con Lucerito aumentaron; es así, como el joven cantante fue cuestionado por Shanik Berman sobre una posible relación con la hija de Manuel Mijares.

“Lucerito se la ha pasado diciendo que te amaba… pero, ¿Van a salir como pareja?”, interrogó la periodista a Eduardo Capetillo Jr., quien respondió con una negativa.

Las razones de Eduardo Capetillo para no salir con Lucerito

“Se hizo una familia. Tienen talento todos… Yo la adoro más, esa niña es un sol”, respondió Eduardo Capetillo Jr. insinuando que la razón por la que su relación con Lucerito no evolucionaría a un noviazgo, es porque la ve como familia. “Somos tan bonita familia que estaría raro. Somos bien cercanos”.

El cantante ha reiterado en diversas ocasiones que su vínculo con Lucerito se limita a la amistad, como lo hizo en una emisión pasada del programa “De Primera Mano”: “Siempre que me ven con una mujer ya me andan emparejando”.

Asimismo, en el canal de Youtube “¡A las Vivas!” confesó no saber cómo comenzaron los rumores sobre él y la cantante: “Hicimos una familia bien bonita… No sé por qué salió, pero a Luci la adoro, es una niña bien linda, es un ser de luz y con un talento bueno… Somos amigos, muy muy amigos”.

También aprovechó para aclarar que su reciente ruptura no fue motivada por los rumores sobre su amorío con su compañera de equipo en “Juego de Voces”.

De igual manera, reveló que a pesar de su soltería actual, en el futuro le gustaría formar una familia: “La profesión no me importa, claro que me quiero casar, tener una familia, cinco hijos es mucho, pero sí tres”.