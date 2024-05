Gustavo Adolfo Infante revela quién pudo ser el autor del asesinato de Paco Stanley

Tras el estreno de los primeros capítulos de la serie “¿Quién lo mató?”, se volvió tendencia el nombre de Paco Stanley y comenzaron a circular las teorías sobre todo lo que rodea a su muerte; de esta manera, Gustavo Adolfo Infante, durante una emisión de su programa en Youtube, reveló sus propias sospechas sobre quién pudo arrebatarle la vida al famoso conductor el 7 de junio de 1999.

“Estuve como reportero esa noche en Gayosso cuando llevaron el cuerpo de Paco Stanley y le digo a López Dóriga, ‘¿Qué pasó Joaquín?’, y me dice: ‘Fue una ejecución, iban a lo que iban, a ejecutarlo’, no se equivocó Joaquín, iban a ejecutarlo”, comenzó a narrar el periodista de espectáculos.

La teoría de Gustavo Adolfo Infante sobre el asesinato de Paco Stanley

En la teoría que sugiere Gustavo Adolfo Infante sobre la ejecución de Paco Stanley el 7 de Junio de 1999 afuera del restaurante El charco de las Ranas Pedregal, la “mafia” se cobró una grosería hecha por parte del conductor:

“Hay muchas teorías, una de ellas, dicen que Amado Carrillo, ‘El Señor de los Cielos’, lo mandó a matar, porque, bueno, la gente de Amado Carrillo puso unas propiedades a nombre de Paco Stanley, le regaló algunas propiedades o algo. Y cuando muere Amado Carrillo en una cirugía en un hospital de la colonia Polanco, llevan y le dicen (a Paco Stanley), digo, le dice, yo no estuve ahí, es un trascendido: ‘Los terrenos que te dio el Jefe Amado’, y que Stanley les dijo: ‘A ustedes no les debo ni ma…, yo con quien pacté fue con Amado y Amado no está aquí y a mí no me estén jodiendo’ y la mafia se lo cobró”.

“Otros dicen que se comió lo que no se tenía que comer”, continuó el comunicador con otra teoría. “Era demasiado coqueto, se comió a una mujer que no se debió haber comido [...] Pero me late más el tema de Amado Carrillo, de que se quedó con unas propiedades que no quiso regresar”.