Karla Sofía Gascón denunció a una política francesa por atacarla con comentarios transfóbicos

Karla Sofía Gascón hizo historia en el Festival de Cannes 2024 al convertirse en la primera mujer trans en ganar el premio a mejor actriz junto a sus compañeras de reparto por su impresionante interpretación en la cinta “Emilia Pérez”.

Después de haber recibido el premio, una política de ultraderecha francesa se expresó en contra de la actriz, emitiendo comentarios transfóbicos a través de su cuenta de X (Twitter).

“Es un hombre quien ha recibido el premio de interpretación femenina”, escribió la política Marion Maréchal sobre el reconocimiento que recibió Karla Sofía Gascón en el Festival de Cannes de este año y agregó: “el progreso para la izquierda es borrar a las mujeres y a las madres”.

Seis organizaciones instaron a Karla Sofía Gascón a poner la denuncia

Karla Sofía Gascón compartió que seis ONG francesas se pusieron en contacto con ella para que se añadiera a la demanda formal que pusieron en contra de Marion Maréchal, representante del partido ultra Reconquista.

Estas organizaciones decidieron presentar esta querella contra la política “por haber infringido las leyes de la República al promover el odio y la discriminación”.

“Seis organizaciones no gubernamentales francesas interpusieron una denuncia por los comentarios de odio que hizo esta señora y, obviamente, me ofrecieron la oportunidad de sumarme a ellas, algo que no puedo pasar por alto, pues no solamente es en contra de mi persona, sino que afecta a toda la comunidad, que afortunadamente puede me ha tocado representar”, explicó Karla Sofía Gascón en un comunicado que compartió por X (Twitter).

La actriz también destacó que de recibir alguna compensación monetaria en caso de ganar la demanda en contra de Marion Maréchal, lo donaría a las seis ONG francesas que la están apoyando.

“El premio lo recibí yo, Karla Sofía Gascón, una mujer como las demás, con sus defectos y con sus virtudes”, sentenció la actriz en su comunicado.