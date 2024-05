Maribel Guardia cumplió 65 años: ¿Cuál es su rutina de ejercicios?

Maribel Guardia acaba de cumplir 65 años el pasado 29 de mayo, y para muchos fanáticos, sigue siendo un ejemplo de belleza y vitalidad.

Esto se debe a que la actriz ha llamado la atención por su conservada apariencia, la cual es resultado de un estilo de vida saludable y una completa rutina de ejercicios.

El día de su cumpleaños la celebridad mexicana lo celebró posteando varias fotos en su Instagram, en una de ellas mencionó:

‘’Agradecida con Dios y con la vida por un año más de vida, gracias a todos por el amor que me han dado durante todos estos años. Este último año he tenido que aprender a vivir de nuevo cuando tenía todas las respuestas de la vida, me cambiaron todas las preguntas, pero la luz de mi hijo y la fe en Dios me impulsan para seguir adelante 🙏🏼🕊️ Los amo’'

Rutina de ejercicios

A través de su cuenta de Instagram y diversas entrevistas, la actriz ha compartido detalles sobre sus actividades deportivas para mantener una figura envidiable.

La rutina de ejercicios de Guardia es bastante peculiar, combinando ejercicios cardiovasculares con entrenamientos para tonificar. Si bien no son muy exigentes, los realiza de manera constante como parte de su disciplina.

En una entrevista para el programa “Hoy Día”, reveló su principal secreto en el ámbito deportivo: “Siempre hago abdominales”. Este ejercicio es imprescindible para ella, ya que le gusta mantener su zona abdominal tonificada por razones profesionales.

Ella realiza alrededor de 400 abdominales en sus rutinas deportivas y los combina con caminatas frecuentes.

Además de esto, Maribel incluye otros ejercicios en su rutina. Las elevaciones de piernas y las sentadillas son parte fundamental de su entrenamiento. Estos movimientos los realiza en aproximadamente 4 series de 40 repeticiones, contribuyendo a mantener su figura envidiable.

Para sus seguidores los resultados son evidentes y no dudan en elogiar su determinación y admirar su aspecto saludable. Comentarios como “Ella luce muy bien para su edad, se nota que se cuida de toda la vida” o “Hermosa te ves” son comunes en su comunidad.