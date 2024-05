Niurka Marcos arremete contra Olivia Collins

Parece que Niurka Marcos no está dispuesta a quedarse callada. Recientemente, Olivia Collins la acusó públicamente de adeudarle dinero a una estilista por unas extensiones de cabello postizo que tenían un costo aproximado de 85 mil pesos. En respuesta, la cubana no se guardó nada y le dijo a Olivia: “Te acabas de echar un alacrán”. Por lo visto, la guerra de palabras entre estas dos personalidades del espectáculo está lejos de terminar.

¿Por qué Olivia Collins culpó a Niurka Marcos?

La polémica se desató cuando Collins opinó sobre los señalamientos de la estilista y sugirió que Niurka debería llegar a un acuerdo y pagar lo que debe. La actriz afirma que Ana Karen Bermúdez, le vendió las extensiones a la cubana, pero esta no ha abonado los pesos que valen.

“Yo soy muy cumplidora. Todo el mundo merece su remuneración. No sé el caso de Niurka, pero yo no lo haría. (Le aconsejaría) que fuera empática, no tiene caso pelear, que trate de llegar a un acuerdo. Que si debe, pida prestado”, expresó en un encuentro con la prensa.

Niurka Marcos se defiende

Frente a las cámaras ‘la vedette’ se defendió: “Te voy a explicar, porque eres una dama. Ella (la estilista) me mandó 600 gramos de extensiones como intercambio para que yo se las promocionara. Olivia, te voy a decir, por metiche y por hablar mí… y lo que no sabes es, 3stúp¡da, que yo le dije ‘¿Quieres que te las pague o quieres intercambio de promoción’. Ella fue la que me dijo que quería promoción”.

El público ha respondido de manera diversa a la controversia entre las famosas. Muchos seguidores han tomado partido y han expresado su apoyo a una u otra parte. No obstante, algunos han optado por permanecer en silencio y simplemente disfrutar del espectáculo.

“Qué bueno que le digan sus cosas a la Olivia Collins por le gusta meterse en problemas y luego no sabe cómo salir”.

“Olivia es una Diva. Niurka, aprende que hasta en vedettes hay niveles”; son algunos de los mensajes en redes sociales.