¿Qué hacía Franco Escamilla antes de ser comediante?

Franco Escamilla, el reconocido comediante mexicano, ha tenido un camino singular hacia el estrellato. Sin embargo, antes de alcanzar el reconocimiento en el mundo del espectáculo, Escamilla transitó por diferentes trabajos que forjaron su carácter y le brindaron una perspectiva única de la vida.

Antes de convertirse en comediante, Franco desempeñó una variedad de trabajos en diferentes sectores. Desde ser mesero y parrillero hasta trabajar como sacristán en una iglesia.

Incluso incursionó en el ámbito de la música como cantante ambulante y se aventuró en la venta de comida en la calle, ofreciendo hot dogs y hamburguesas.

Inicios en la comedia

En el año 2007, el mexicano decidió dar un giro a su vida y aprovechar su talento para el humor y la improvisación. A pesar de enfrentar dificultades económicas, comenzó a presentarse en pequeños espacios y bares, donde poco a poco ganó popularidad entre el público.

Su habilidad para conectar con las personas y arrancar risas se convirtió en su carta de presentación, abriéndole las puertas al mundo de la comedia.

Desde entonces, Escamilla ha logrado consolidarse como uno de los comediantes más reconocidos en México y ha llevado su talento a escenarios internacionales.

Ha tenido la oportunidad de presentarse en importantes recintos como el Arena Ciudad de México, el Auditorio Nacional y el Carnegie Hall en Nueva York. Además, ha llevado su espectáculo a ciudades como Londres, Los Ángeles, París y Barcelona, conquistando al público de diferentes culturas.

El comediante también ha enfrentado controversias a lo largo de su carrera al ser acusado de realizar comentarios machistas que han generado críticas y polémica. Estos comentarios fueron hechos en uno de sus shows de stand up:

“Si eres de las que van dos minutos y medio y volteas y le dices: ‘Tú me seguirías queriendo si yo fuera un algoritmo de YouTube’, Chin... tu madre, chi... tu madre, si haces esas preguntas y si te tienes que preguntar si él te seguiría queriendo, la respuesta es no, pero si cuando se lo preguntas traes faldita, y vienes arregladita te va a decir que sí a todo. Por eso mujeres les dejo esta frase para la posteridad… si la trae parada no le creas nada y van a ser muy felices”, dijo.