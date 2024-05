Raymix comparte su mala experiencia con Guillermo Rosas, exmánager de RBD

Raymix fue entrevistado por un grupo de reporteros y compartió que llegó a tener a Guillermo Rosas como mánager durante un año, pero lo despidió porque curiosamente también tuvo problemas con él relacionados con el dinero.

El sujeto es el mismo que está siendo acusado por RBD de haberles hecho un desfalco millonario en las ganancias de su gira reencuentro “Soy Rebelde Tour”.

Si bien en su momento Guillermo Rosas negó que le hubiera robado dinero a la agrupación, y parecía que Anahí estaba de su lado, la versión de Raymix podría confirmar que siempre ha intentado llevarse más de lo que le corresponde.

Raymix revela que Guillermo Rosas no ha sido el único mánager conflictivo que ha tenido

“Estuve con el mánager de RBD, Guillermo Rosas, como por un año, pero no me acomodé (...) Lo que pasa es que su manera de trabajar era que él cobraba y él me pagaba a mí y yo le dije ‘Yo cobro yo le pago al mánager, a la disquera y los implicados, pero yo soy el que va a cobrar’. Me dijo que esa manera no era como él trabajaba y ya mejor no seguimos trabajando”, le contó Raymix a la prensa.

Sin embargo, resaltó que su problema con el exmánager de RBD no fue directamente con él, sino con la empresa para la que trabaja, pues no siguen los mismos lineamientos de trabajo.

Asimismo, Raymax confesó que su conflicto con Los Ángeles Azules empezó también por un mánager, ya que tenían el mismo y eso no les gustaba nada a ellos porque lo consideran competencia.

Por eso el cantante y compositor expresó que ha estado mejor sin tener ningún mánager, para evitar problemas innecesarios.