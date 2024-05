¿Quién es Óscar Curi, el influencer que murió por comer en un puesto callejero?

TikTok es un portal usado por millones de personas para ver cosas poco comunes o extrañas; algunos influencers arriesgan su vida para mostrar, mediante videos de corta duración, diferentes trends o actividades.

Entre todos los famosos de redes sociales, en las últimas horas se comenzó a popularizar el nombre de Óscar Curi, el presunto joven que murió por comer en un puesto callejero durante su visita a la India: “Me acabo de intoxicar fuerte; me duele la barriga pero fuerte. No vengan a la India, es un país bien contaminado”, son algunas de las palabras que dijo Óscar en sus últimas publicaciones en el portal chino.

Además, también se popularizó otro video: “No coman comida callejera en la India. Esa comida fue lo más extremo y horrible que comí en toda mi vida. Esa comida es la peor en todo el mundo, es una tontería y eso te da una sentencia al cielo. Te hace sentir débil, con sueño, espero recuperarme pronto”.

Pese a sus palabras, la ausencia de Curi en redes sociales hizo que todos sus seguidores comenzaran a especular sobre su supuesta muerte. Hasta el momento no se ha hecho oficial, mas hay una gran cantidad de comentarios relacionados al hecho: “Acabo de ver el video donde esta en el hospital y dice que no vayan a la India”, “JAJAJAJAJAJAJA primero me salió el vídeo donde está en el hospital diciendo no vengan a la india” o “No entiendo porque son tan sucios y les parece normal”.