“¡Ay, Peso Pluma! No te había visto bien”: las mejores reacciones a su cambio de look

El 20 de junio, Peso Pluma estrenará su cuarto álbum de estudio titulado “Éxodo”, el cual contará con dos partes; el primer disco contendrá canciones con su género característico, es decir, los corridos tumbados, y tendrá colaboraciones con artistas de renombre, como Natanael Cano, Junior H, Gabito Ballesteros, Chino Pacas, entre otros.

En el segundo, experimentará con otros sonidos a lado de artistas internacionales, como Quavo, Cardi B, Arcángel y Rich the Kid.

Para esta nueva etapa de su carrera, decidió hacerse un cambio de look y dejar atrás el mullet que lo ha distinguido desde sus inicios en la música. Por medio de una historia de Instagram en la que invita a sus seguidores a preguardar su nuevo álbum, Hassan mostró un corte de cabello diferente al que tenía acostumbrado a sus fans.

Historia en Instagram de Peso Pluma Historia de Peso Pluma que causó revuelo en redes sociales por su nuevo corte de cabello

Peso Pluma enciende las redes con cambio de look

La Doble P se volvió tendencia en redes sociales al viralizarse una imagen presuntamente creada con inteligencia artificial en la que se le muestra con un corte de cabello que, según los internautas, le luce muy bien.

Esta imagen generó comentarios como “¡Ay, Peso Pluma! No te había visto bien”, “Si antes me gustaba Peso Pluma, ahora sí me encanta mucho más” y “Cállese profe, estoy viendo lo guapo que se puso Peso Pluma”.

A Peso Pluma no le gustaba su mullet

Aunque uno de los identificadores principales del cantante de corridos tumbados era su mullet, durante su aparición en el programa de Jimmy Fallon, “The Tonight Show”, confesó que este corte de cabello fue un error por parte del estilista, sin embargo, al notar que a sus fanáticos les gustó, optó por no modificarlo.

“Me estaban cortando el cabello en Medellín en Colombia, fui a hacer un video allá cuando empezaba mi carrera, y él (el estilista) lo estaba haciendo mal. Cuando me miré en el espejo, me di cuenta de que no estaba tan mal, así que me lo quedé. Y todos estos niños se volvieron locos, por eso lo tengo ahora, porque todos los niños lo quieren”.