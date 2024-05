Biby Gaytán y Eduardo Capetillo revelan si les gustaría a Lucerito de nuera: qué dijeron los famosos

Durante las transmisiones del reality show Juego de Voces surgieron diversos rumores que señalaban que Eduardo Capetillo Jr. podría tener un romance con Lucerito, pues siempre se les vio muy juntos; por lo que los padres del artista, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, fueron cuestionados sobre esta posibilidad.

Aquí te contamos qué respondieron los famosos, pues también dieron su opinión sobre la hija de Lucero y Manuel Mijares.

¿Qué dijeron Biby Gaytán y Eduardo Capetillo sobre un romance de su hijo con Lucerito?

En un encuentro con la prensa, los artistas fueron interrogados sobre un romance entre su hijo mayor y Lucerito, gracias a la cercanía que tuvieron en Juego de Voces.

Cabe señalar que aunque la emisión ya terminó, tanto en Estados Unidos como en México, siguen los cuestionamientos sobre una relación amorosa entre los jóvenes.

“Nosotros la verdad es que no somos metiches para nada, les damos libertad absoluta a nuestros hijos, hijo e hijas, porque luego así creen que yo soy como el ogro celoso y no, para nada, les damos tanto Biby como yo libertad absoluta, no nos metemos en nada”, expresó Capetillo.

Eduardo también contó cómo vivió la interacción de su hijo con Lucerito durante las grabaciones del reality show, pues recordemos que él fue parte de éste.

“Yo te puedo decir que yo lo que vi con Eduardo mi hijo y Lucerito fue una amistad entrañable, son dos amores de escuincles los dos, y la verdad son amigos, es un amor muy bonito de cuates”, agregó.

¿Les gustaría tener a Lucerito de nuera?

Los famosos también aprovecharon el momento para compartir sus opiniones sobre la hija menor de Lucero y Mijares, quien se ha convertido en una figura querida por el público.

Sobre la pregunta de que si les gustaría tener a Lucerito como nuera Biby expresó: “¡Ay, claro!, ¡ojalá!, quien no quisiera una nuera tan hermosa, talentosa, divertida”. Mientras que Eduardo agregó: “Con esos papás tan tipazos ambos, sí”.