¿Hijo de Carlos Bonavides desmiente crisis financiera del actor?

Hace semanas, Carlos Bonavides fue tendencia por un video donde ofrecía sus servicios como ‘Huicho Domínguez’ y amenizar diferentes celebraciones y eventos públicos o privados.

A raíz de ello, se especuló que su situación económica no se encontraba bien y lo que dijo después en varias entrevistas confirmaron esas especulaciones.

Carlos Bonavides aceptó que perdió parte de su fortuna debido a la vida de excesos y adicciones que llevaba, también perdió lo poco que le quedaba para costear una demanda contra un cirujano y la acabó perdiendo.

Tadeo Bonavides aseguró que ambos tienen varios proyectos en puerta

En un encuentro con los medios, se le preguntó a Tadeo Bonavides sobre la situación económica en la que vivían, debido a las declaraciones que ha hecho su papá al respecto.

El joven contestó que estaban muy bien y que, de hecho, ambos tenían varios proyectos en puerta, por lo que trabajo sí tenían y mucho. Aunque acepta que la publicidad que ha hecho su padre sin duda alguna lo ha ayudado.

“Yo creo que todo tipo de publicidad es buena, tanto buena como mala. Yo sé qué es lo que pasa en casa y me he acercado a mi papá, sí lo hemos platicado, pero les puedo decir que gracias a Dios no nos ha faltado el trabajo, nos ha dado la bendición de seguir trabajando”, contestó Tadeo Bonavides.

Y añadió: “Yo creo que la carrera del actor es de paciencia, a veces hay trabajo y a veces no, son rachas más que nada, pero se puede decir que estamos en una racha buena porque les puedo asegurar que tanto él como para mí vienen muchos proyectos”.

Si bien Tadeo Bonavides no desmintió tajantemente a su padre, dio a entender que no se encontraban tan mal, o al menos ahora porque ya tienen varias ofertas laborales.