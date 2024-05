“No soy monedita de oro”: Andrea Legarreta responde a las acusaciones de exempleada de “Hoy”

Hace un par de días una supuesta extrabajadora de “Hoy” reveló que hace meses la despidieron por culpa de Andrea Legarreta, también comentó que el ambiente del matutino era muy tóxico.

Fue en el canal de YouTube “Kandri Paparazzi” donde se compartió un audio en el que una mujer asegura que la corrieron del programa de Televisa a exigencias de la conductora.

Al parecer, Andrea Legarreta había dejado uno de sus chícharos envueltos en una servilleta en la mesa donde se reúnen los conductores de “Hoy” a comer, y la empleada lo tiró a la basura, pues su trabajo consistía en mantener limpia la mesa, y no sintió que en la servilleta hubiera algo.

Andrea Legarreta asegura que su trayectoria la respalda, pues no es conocida por ser alguien grosera

Andrea Legarreta fue entrevistada por un reportero del canal de YouTube “Qué buen chisme”, quien le preguntó sobre la supuesta extrabajadora de “Hoy” que la acusó de haber perdido el trabajo por su culpa.

“Es agotador. En general soy una persona educada, no soy monedita de oro, habrá a quién no le caiga bien. Ofender con insultos y groserías no va conmigo”, apuntó la conductora estrella del matutino de Televisa.

Andrea Legarreta invitó a que le pregunten a todos los que han trabajado con ella, pues tiene la certeza de que respaldarán sus declaraciones y aunque acepta que habrá días en los que no está de buen humor, nunca ha llegado a proferirle insultos a nadie.

Con respecto al incidente del chícharo, no recuerda que se haya molestado tanto con una de las trabajadoras de limpieza, solo tiene memoria de dos veces que llegó a perder el chícharo y pidió ayuda para encontrarlo.

“No recuerdo el momento, no soy una blanca paloma, pero no me dedico a insultar”, sentenció Andrea Legarreta.