Empleado llama ‘muerto de hambre’ a cliente por pedir promoción

El Día de la Hamburguesa se celebró, en México, el pasado 28 de mayo; algunas franquicias dedicadas a la venta de este producto decidieron crear varias ofertas para que las personas acudieran a los establecimientos y así comer una hamburguesa.

En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante redes sociales, el momento en que un presunto gerente llamó “muerto de hambre” a un cliente por hacer valida la oferta. De acuerdo con Pablo, hombre que denunció el hecho: “Todo sucedió ayer en el día de la #hamburguesa. (…) Al llegar abrí mi aplicación, y vi la promoción de una (hamburguesa) gratis en la compra de un combo. Hasta aquí todo normal”.

Todo cambió cuando “la chica que atendía me comenta que llamara al gerente por qué no estaba enterada al 100 de como aplicaba. Al llegar el gerente le pregunto, como funcionaba y aplicaba”. Según el joven “lo primero que me dice (el gerente), de manera prepotente es ‘Sabes que no regalamos hamburguesas, si estuviéramos regalando hamburguesas nos acabaríamos la tienda’ en este momento empiezo a grabar y es lo que se ve en el video”.

La cadena no tardó en contestar con el siguiente mensaje “Lamentamos lo sucedido, por favor, compártenos tus datos de contacto, nombre completo y sucursal vía MD para levantar un reporte con el área correspondiente”.

Hasta el momento, el suceso cuenta con más de un millón de reproducciones en TikTok, donde se pueden leer comentarios como “en México es el unico lugar donde los empleados cuidan a una empresa como si fuera de ellos”, “Pónganse a jalar para que no anden mendigando promociones” o “pon el nombre de la sucursal o la dirección”.