“Qué estaba pensando”, Yeri Mua confiesa que se quitará sus implantes

Yeri Mua era considerada como una de las creadoras de contenido mexicanas más populares en redes sociales, no obstante, recientemente tomó la decisión de incursionar en la industria musical, triunfando a través de su propuestas musical que se caracteriza por el género urbano.

Además de su música, la joven artista también recibe diversos elogios por algunos aspectos físicos, de los cuales ha hablado abiertamente al revelar las cirugías a las que se sometió en el pasado; sin embargo, todo parece indicar que ya no está cómoda con una de ella, ya que planea retirarse sus implantes de busto por unos más pequeños.

Yeri Mua Instagram: @yerimua (Instagram: @yerimua)

Yeri Mua confiesa que se quitará sus implantes

La intérprete de “Línea del perreo” ha compartido la mayoría de los procesos estéticos a los que se sometió, con el objetivo de ser totalmente transparente con sus seguidoras; es por ello que recientemente confesó que piensa cambiar el tamaño de sus implantes, ya que cada vez resulta más incomodo.

“Neta ya no me siento cómoda con este tamaño de implantes, me las voy a reducir, no sé qué estaba pensando cuando me operé”, escribió desde su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Pese a que Yeri Mua había demostrado su emoción por el tamaño de busto que eligió, poco a poco ha hecho evidente los problemas que le ocasionaron, no solo por dolores de espalda que pueden ocasionar, sino también porque hace más de un año uno de los implantes se volteó, por lo cual tuvo que acudir con un médico especialista para evitar algún tipo de complicación.

Yeri Mua Yeri Mua encontró a su "hermana gemela" en Honduras. Es una policía que se llama Danna Santos. (Instagram @yerimua)

Hasta el momento se desconoce la fecha en la que la cantante veracruzana podría someterse a la cirugía para cambiar el tamaño de sus implantes, puesto que solo se limitó a comentar su decisión, que como era de esperarse ha generado diversas reacciones de sus seguidores que se mantienen al pendiente de los cambios en su imagen.