Así fueron los inicios de Eugenio Derbez en la televisión

Eugenio Derbez es una figura prominente en la industria del entretenimiento a nivel internacional. Su éxito ha abierto puertas para otros actores latinos en Hollywood y ha contribuido a una mayor representación de la cultura latina en el cine y la televisión.

El actor comenzó su carrera en la televisión mexicana a una edad temprana, influenciado por su madre, Silvia Derbez. Sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento fueron pequeños, pero fundamentales para su desarrollo profesional.

Algunas de sus primeras participaciones ocurrieron en telenovelas como Caminemos (1980), en donde interpretó a Freddy, o La pasión de Isabela (1984), protagonizada por su madre.

Aunque se integró a programas como Cachún cachún ra ra (1984) y Anabel (1988), antes de empezar su trayectoria como comediante en Al derecho y al Derbez (1993) formó parte del elenco de Tal como somos (1987) y Dos vidas (1988).

Durante esa época trabajó como actor y guionista. Las distintas producciones fueron un semillero de talento y le permitió a Derbez desarrollar su estilo humorístico.

Fue con “La Familia P. Luche” (2002) donde Derbez pudo participar en uno de sus programas más icónicos, mezclando humor absurdo con situaciones familiares, y alcanzando un estatus de culto en México y otros países de habla hispana.

Trayectoria de Eugenio Derbez

Luego de su gran éxito en México, Derbez comenzó su incursión en Hollywood con papeles pequeños, a menudo prestando su voz para versiones en español de películas animadas. Su habilidad para la comedia y su talento como actor le permitieron abrirse paso en un mercado altamente competitivo.

El verdadero punto de inflexión en su carrera internacional llegó con la película “No se Aceptan Devoluciones” (Instructions Not Included) en 2013. Derbez no solo protagonizó la película, sino que también la dirigió, coescribió y produjo. La película se convirtió en un éxito inesperado, recaudando más de $100 millones a nivel mundial y convirtiéndose en la película en español más taquillera en Estados Unidos hasta ese momento. Este logro consolidó a Derbez como un talento multifacético y abrió las puertas para más oportunidades en Hollywood.

Tras el éxito de “No se Aceptan Devoluciones”, Derbez participó en varias producciones de alto perfil en Hollywood: “Cómo Ser un Latin Lover” (2017), “Overboard” (2018), “Dora and the Lost City of Gold” (2019), entre otras.