Precios oficiales para el concierto de Cha Eun Woo en México

Fue el pasado mes de febrero, cuando el idol de k-pop de 26 años de edad, Lee Dong-min mejor conocido como Cha Eun Woo y actual integrante del grupo masculino surcoreano ASTRO, estrenó ‘ENTITY’, su primer álbum como solista, el cual se compone de cinco canciones en total con el tema ‘STAY’ como el single o sencillo principal.

Tras dicho lanzamiento, se dio a conocer que Cha Eun Woo se embarcaría en una gira o tour mundial, la cual se llevaría a cabo en varios países de Asía. Sin embargo, se comenzó a especular que también podría llegar a varios países de Latinoamérica, entre ellos, México.

Cha Eun Woo anuncia concierto en México

La semanas pasaron, y fue el lunes 25 de marzo cuando de manera oficial, se reveló que Cha Eun Woo como parte de la gira o tour ‘Just One 10 Minute: Mystery Elevator’, ofrecerá un concierto en México este 2024, el cual tomará lugar el próximo miércoles 5 de junio en la Arena CDMX ubicada en la Ciudad de México. En el caso de la preventa se realizará el miércoles 27 de marzo a las 10:00 AM (Hora CDMX) a través de Superboletos.

Precios para los conciertos de Cha Eun Woo en México

Y tan solo un día más tarde, se dieron a conocer los precios oficiales para los boletos del concierto de Cha Eun Woo en México como parte de la primera gira o tour mundial del cantautor surcoreano. Cabe destacar que debido al éxito de la primera venta, se abrió una segunda fecha el martes 4 de junio.

Mystery Zone - $5,000 (más cargos por servicio)

Mystery Zone B - $4,500 (más cargos por servicio)

Amarillo - $3,000 (más cargos por servicio)

Morado - $2,500 (más cargos por servicio)

Rosado - $2,000 (más cargos por servicio)

Naranja - $1,500 (más cargos por servicio)

Azul - $1,000 (más cargos por servicio)

Revelan precios para el concierto de Cha Eun Woo en México. / Foto: Cortesía

