Periodista demandará a Gustavo Adolfo Infante por acusarlo con Christian Nodal

Maximiliano Lumbia está furioso con Gustavo Adolfo Infante. El periodista argentino y youtuber fue invitado por el conductor de “De Primera Mano” a su canal de youtube para que expusiera “la verdad de la ruptura de Nodal y Cazzu”.

Fue el pasado 23 de mayo cuando el argentino dijo en el canal de Gustavo Adolfo Infante TV que la familia de Cazzu había sido involucrada en el robo que sufrió Christian Nodal en Argentina, sin que se comprobara esta versión.

El escándalo destapado por Maximiliano en el canal de Gustavo cobró tal fuerza que el pasado 29 de mayo el cantante salió a desmentir que la mamá de su hija estuviera involucrada en el robo, más no que el asalto no habiera ocurrido, como lo aseguró Gustavo Adolfo Infante quien a su vez acusó a Maximiliano Lumbia de haber sido quien propagó dicho rumor y sin asumir que dicha información salió de su propio medio.

Le dio un ultimátum

Un día después de que Gustavo acusara a su colaborador, el argentino utilizó su propio canal de youtube para explotar en contra de Gustavo Adolfo infante por no haberlo defendido, ni mucho menos reconocer que el lo contactó (como lo había hecho en ocasiones anteriores) para que le revelara dicha información.

Por esta razón el periodista argentino dijo que le solicitó a sus abogados que tomen cartas en el asunto y le advirtió a Gustavo que no le va a permitir que diga que es un mentiroso. Además de que señaló que uno de sus litigantes trabaja para la FIFA.

En su programa del pasado jueves 30 de mayo Lumbia le dio a Infante como plazo hasta este lunes 3 de junio para que le ofrezca disculpas por haber dicho que Maximiliano mintió (al decir que Nodal fue robado en Argentina) o de lo contrario lo va a demandar en México y en Argentina.

“Si para el día lunes no me pides una disculpa pública y no reconoces que te equivocaste porque el robo si existió, te voy a demandar y te voy a demandar en México y también te voy a demandar en argentina”, dijo molesto el comunicador quien advirtió que no le va a permitir al director de espectáculos de Imagen Televisión que ponga en duda su credibilidad periodística.

“Está mi dignidad y está mi credibilidad profesional, entonces no lo puedo dejar pasar; llámese Gustavo Adolfo Infante o llámese como se llame”.

“Ahora yo soy el pinche mentiroso”

El comunicador continuó su fuerte reclamo contra su colega y lo criticó por no haberle llamado para aclarar la situación. Maximiliano también su burló de que Gustavo ahora se refiere a Christian Nodal como “maestro”: “Para Gustavo Adolfo Infante es el maestro, ahora yo soy el pinche mentiroso reporterito argentino que dijo la mentira”.

Por último el argentino dijo que no le va a permitir a su colega que intente hundirlo y le recriminó que en el comunicado de Christian Nodal este nunca mencionó al reportero argentino con nombre y apellido, como sí lo hizo Gustavo en su transmisión: “En el escrito que se hizo, Christian Nodal en ningún momento dice que el robo no sucedió; en ningún momento me menciona a mí con nombre y apellido. Tú sí Gustavo Adolfo Infante, me mencionaste con nombre y apellido”, finalizó muy molesto.

Gustavo Adolfo lo ignoró

La primera fecha que Maximiliano Lumbia le había dado a Infante para que le pidiera perdón fue el pasado viernes 31 de mayo, pero el periodista no le dedicó ni un segundo del tema a la polémica en su transmisión.

Por lo que aún falta por ver si lo hace el día de mañana (último día que tiene para hacerlo) a través de su canal o si el argentino emprende acciones legales en su contra.