Chiquis Rivera da un anuncio a sus fans: “Estaba embarazada”

En marzo de 2021, surgieron rumores que vinculaban a Chiquis Rivera y Emilio Sánchez. Aunque la artista de 37 años se negó a mencionar el asunto, en mayo del mismo año, parecía haberse confirmado el romance. Desde entonces han podido compartir gratos momentos, e incluso, comprometerse. Como pareja están pasando por un duro momento.

La cantante y personalidad de la televisión, recientemente compartió una noticia muy personal con sus seguidores. A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la famosa confirmó con lágrimas que había perdido a su bebé debido a un aborto espontáneo. Esta situación ocurrió horas antes de que ella se presentara en su primera fecha en Albuquerque, Nuevo México.

“Prometo reprogramar la fecha de boletos”

La cantante no había anunciado previamente su embarazo, ya que estaba en las primeras semanas de gestación. En su mensaje, Chiquis expresó su pesar por la inconveniencia causada a su público debido al aplazamiento de su concierto. Sin embargo, prometió reprogramar la fecha y honrar los boletos comprados. Además, su médico le aseguró que podría continuar con su gira para las próximas fechas en Texas el 7, 8 y 9 de junio.

La intérprete dijo que intentó calmarse para poder consentir a sus seguidores, pero su salud empeoró desafortunadamente: Tenía mucho dolor y no quería cancelar, estuve ahí hasta el último momento, creo que me fui del venue hasta las seis y media, porque tenía el meet & greet a esa hora, y no aguantaba el dolor, no podía ni caminar. Me llevaron a las sala de emergencias y ahí me di cuenta de que desafortunadamente tuve un aborto espontáneo”, agregó.

Los fans le dieron su apoyo

En medio de su momento difícil, la hija de Jenni Rivera recibió apoyo de sus seguidores.

“Lo siento mucho hermosa, yo lo viví y sé por el dolor que estás pasando ahorita, solo puedo decirte que tengas mucha fe y en cuanto puedas vuelvas a internarlo, porque estoy segura que serás una mama maravillosa y muy amorosa!”.

“Sabes que estamos contigo, lamento mucho lo que pasó, te mando un fuerte abrazo con todo mi cariño”.

“Pronta sanación para sus corazones, te abrazo fuerte”, son algunos de los mensajes en redes sociales.