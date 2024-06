Itatí Cantoral sobre la infidelidad de Eduardo Santamarina: “Juraba que jamás me iba a divorciar de él”

En una entrevista para el canal de Youtube de Paty Chapoy, Itatí Cantoral reveló detalles sobre su divorcio de Eduardo Santamarina, y confesó que el motivo principal de su separación, fue una infidelidad por parte del padre de los gemelos Roberto y Eduardo.

Cantoral señaló que su matrimonio con Santamarina únicamente duró 3 años. Cuando la conductora de Ventaneando la cuestionó sobre los motivos que los llevaron a tomar caminos distintos, la ex participante de Master Chef Celebrity comenzó a entonar la canción “El Venado”.

La actriz admitió que se dio cuenta de la infidelidad de parte de su ex esposo: “Sí, pero la cosa es que éramos muy jóvenes y estábamos en nuestro apogeo, y yo creo que es muy tentador y no tuvimos la capacidad”.

Itatí Cantoral revela lo difícil que fue para ella la separación

“No tuve yo la madurez de enfrentar con seriedad un matrimonio y una familia, y yo también estaba con los cuernos en la luna y con las emociones súper arriba. También tomé una decisión muy rápido y fue para mí dolorosísimo porque mis hijos estaban chiquitos”, se desahogó Itatí. “Estaba muy compenetrada con Eduardo y juraba que jamás me iba a divorciar de él”.

También, se destapó sobre lo lamentable que fue vivir una infidelidad: “Sí me dolió muchísimo (...), ya no hablábamos. Yo decía: ‘Ya no me quiere, no nos queremos’. No sé, hay muchas parejas que a lo mejor lo resuelven en terapia y en largo tiempo, pero como todo fue tan rápido y se hizo público, y como éramos famosísimos en aquella época”.

Para concluir con el tema, la entrevistada habló sobre lo mucho que le ayudó tomar terapia ante lo que describe como su “primer golpe durísimo”.

¿Cómo se llevan Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina en la actualidad?

A pesar de sus diferencias en el pasado, ambos actores son muy buenos amigos en la actualidad, aún cuando Eduardo Santamarina ha forjado una sólida relación con Mayrín Villanueva, con quien se unió en matrimonio en 2009.