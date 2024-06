Jungkook de BTS estrenará canción “Never Let Go” para FESTA 2024. / Foto: Spotify

Cada 13 de junio, el grupo de k-pop BTS, conformado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook, celebra el aniversario desde su debut, por lo que durante todo el mes, se celebra el FESTA, un evento pensado para ARMY, como se le conoce a los fans de la agrupación.

¿Qué es el BTS FESTA?

Año con año durante el mes de junio, BTS conmemora el FESTA, por lo que durante ese periodo, hay decenas sorpresas, entre ellas, videos y fotos nunca antes vistas del grupo surcoreano, al igual que nuevas canciones en solitario y eventos especialmente hechos para ARMY.

Conoce el calendario para el BTS FESTA. / Foto: BIGHIT MUSIC / HYBE LABELS

Jungkook de BTS estrenará canción “Never Let Go” para FESTA 2024

Y para celebrar el FESTA de 2024, el idol de k-pop de 26 años de edad, Jungkook o el también apodado como el “Golden Maknae” de BTS, estrenará una nueva canción titulada “Never Let Go”, misma que verá la luz el próximo viernes 7 de junio y que fue hecha especialmente para ARMY, donde el originario de Busan, plasmará el amor que le tiene a todos sus fans. Asimismo, se especula que el tema vendrá acompañado de un MV o video musical oficial.

“Hola. Esta es BIGHIT MUSIC. Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento de la canción para fans del miembro de BTS Jung Kook, “Never Let Go”. “Never Let Go” es un tributo sincero a los fans de Jung Kook que resume el mensaje “nunca soltarse de las manos”, como muestra de gratitud por el amor ilimitado de ARMY en todo el mundo. Apreciamos su anticipación y entusiasmo por la nueva pista. Gracias por su continuo amor y apoyo a BTS”, se lee en un comunicado oficial compartido en Weverse.

Jungkook de BTS estrenará canción “Never Let Go” para FESTA 2024. / Foto: BIGHIT MUSIC