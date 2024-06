Lucerito Mijares responde a las críticas por su vestimenta al ir a votar y los fans le aplauden

Lucerito Mijares fue captada haciendo fila para votar en las elecciones que se llevaron a cabo el 2 de junio, y fue objeto de crítica por la vestimenta que llevaba.

La cuenta de X (Twitter) “@RCulturaPop” realizó una publicación donde reseñó que tanto la joven como su papá Manuel Mijares, fueron a votar con un look muy deportivo.

“No sabía que era boda y tenía que ir de largo”, fue la irónica respuesta que le hizo Lucero Mijares al post, lo que a muchos usuarios fascinó porque demostró que las críticas por su aspecto no le importan mucho.

Perfil de X (Twitter) aclara que solo describió vestimenta de Lucerito Mijares

A raíz de todo el revuelo que se armó por las burlas que emitieron los conductores de “¡Qué importa!” hace un par de semanas por el físico de Lucerito Mijares, la cuenta ‘Cultura Pop’ le dejó en claro que solo describieron la ropa que llevaron ella y su papá, no fue una crítica.

“Aclarando que no fue crítica, sólo descripción. Saludos”, le replicó “@RCulturaPop” a la hija de Lucero y Manuel Mijares, sin embargo, no lo salvó de que algunas personas le dieran la razón a la joven.

“¡Buena! Creo el comentario igual fue ‘on the light side no biggie’”; “Son elecciones, ni modo que fuera con su saco de lentejuelas”; “¡Tu muy bien! Lucero Mijares orgullosa como fan y ‘tía’ que no te dejes de comentarios ‘descriptivos’, si estás cómoda, relajada como debe de ser en un domingo de descanso yyyyyyyy, yyyyy, te adoro”; fueron algunos de los comentarios en apoyo que recibió.

Lucero Mijares ha vuelto a salir bien librada con respecto a los comentarios que le realizan sobre su aspecto. Ella ya ha dicho que su estilo de vestir era más deportivo.