Jay Romero alista todo para la presentación de su disco ‘CALLEFINO’

El reggaetón se convirtió, desde los 2000, en uno de los géneros más escuchados en todo el mundo. En los últimos años, México consiguió posicionar talento nacional que ahora lleva la bandera del país en el mundo urbano; tal como Jay Romero, quien estrena nuevo disco el próximo 6 de junio. En entrevista con Publimetro, el artista nacido en Veracruz aseguró estar muy emocionado por este disco que lo regresa sus inicios.

“Tengo mucha alegría de volver a lo que me puso en el mapa cuando empezar mi carrera, pero a la vez siento que si desde el principio hubiera continuado haciendo eso, tal vez estaríamos un poco más avanzados en este en ese género musical”, explicó el rapero.

Al ser cuestionado por su participación en Rich Vagos, sello al que pertenece, Jay confesó que “venimos de abajo; que con amistad y disciplina hemos conseguido todo lo que lo que hemos hecho en la música. Toddo mundo en la disquera, me entendió bien el concepto que quiero transmitir a través del nombre del disco”.

Al dar una vuelta al pasado y ver todos los logros que ha conseguido, el artista recopiló momentos de mucha felicidad: “Mi primera gira de firma de autógrafos; mis primeros conciertos solo; abrir para muchos artistas; compartir escenario con artistas como Gera MX; cantar para tanta gente; hacer colaboraciones con gente de mucho renombre en la industria de la música urbana en México”.

‘CALLEFINO’, un disco que tendrá todos sus temas de reggaetón, no es un cambio para Jay, sino todo lo contrario: “cambiamos el género musical, pero no cambiamos la meta ni la idea. La idea siempre fue representar a la gente que viene desde abajo y y que sueña con llegar arriba. Cambiar el género musical no nos afectó en ese aspecto, sino al contrario, incluso, nos está ayudando”.

“Este álbum decidimos hacerlo sin colaboraciones como para demostrar lo que es Jay Romero, lo que es CALLEFINO; sin colaboraciones para que entiendan la esencia de lo que queremos hacer sin que se tergiverse. Después queremos venir con la secuela de esto, incluir colaboraciones que incluso ya tenemos algunas preparadas porque no hemos dejado de trabajar; aunque el disco ya está listo, ya tenemos algunas preparadas, pero pues todavía es muy pronto para para dar nombres y sorpresas”, finalizó.