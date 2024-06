Verónica Castro está peleada con su hermano el “Güero Castro”; revela Álex Kaffie

Verónica Castro no atraviesa por un buen momento familiar. Hace unos días fue el cumpleaños de su hermano José Alberto El “Güero” Castro y la actriz de “Rosa Salvaje” no le dedicó ningún mensaje en las redes sociales como lo había hecho en años anteriores.

Así lo dio a conocer el periodista de espectáculos Álex Kaffie en su canal de youtube “Villanovisión” donde comentó que la primera actriz estaría separada de sus hermanos desde el fallecimiento de su madre Socorro Castro, en el 2020.

No hay relación entre ellos

“En estos momentos su relación con José Alberto Castro, su hermano menor, es totalmente gélida; no hay trato no hay relación” comenzó Álex Kaffie su relato y como prueba de lo que comentó le pidió al público que revisaran las redes sociales de Verónica donde no dedicó ningún posteo por el cumpleaños de su hermano, como sí lo había hecho en años anteriores.

Fue cuando Kaffie reveló que dicha acción se debe a que Verónica está distanciada de sus hermanos desde que se dio a conocer la ultima voluntad de su madre en la dejó la mayor parte de su herencia a Beatriz Castro, la hermana menor de Verónica.

“Recordemos que Verónica quedó muy dolida de que doña Socorro haya preferido dejar todos sus bienes, su herencia, a su hermana Beatriz” dijo Álex Kaffie y señaló que dicha acción entristeció mucho a la actriz, ya que muchas de las propiedades que tenía Doña Socorro las había adquirido con el dinero Vero.

El periodista consideró que la mamá de Verónica habría decidido dejarle su fortuna a Beatriz, sabiendo que era la más “frágil” de sus hijos y que Verónica no tiene carencias económicas.

Álex Kaffie comentó que el distanciamiento de la cantante de “Macumba” sería de sus tres hermanos: José Alberto, Fausto y Beatriz. Y que por esta razón, aunque sea invitada a la boda de Sofía Castro (su sobrina con quien tampoco lleva buena relación) Verónica no asistiría por el problema familiar por el que está atravesando.

Cristian Castro no mintió

La información revelada por Kaffie coincide con la que dio a conocer Cristian Castro a principios de año quien señaló que había tensión entre Verónica Castro y su hermana, por la herencia de su madre.

Sin embargo el Güero Castro minimizó la situación e insinuó que la información que habían dado a conocer el hijo de Verónica Castro en un programa argentino, eran mentiras.